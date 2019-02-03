Что у вас точно никогда не получится сделать

Вызов принят, да? Ну кто из нас не пытался сделать то, что заведомо невозможно, как утверждает природа или научные заключения? Вам скажут, что нельзя чихнуть с открытыми глазами — вот вы уже щекочете себе нос в надежде скорее проверить этот факт. Нельзя пощекотать самого себя? — через секунду вы уже достали свою ногу из ботинка, не обращая внимания на изумленных окружающих, уставившихся на вас. О, ну уж согнуть средний палец и только им прикоснуться к ладони, не дрогнув безымянным — это уж точно не станет для вас проблемой, верно?

Боимся вас разочаровать, но все это невозможно в принципе, если только вы не являетесь одним на миллион исключением из всех мыслимых правил. Посмотрите наше видео и узнайте, что у вас точно никогда не получится. И не расстраивайтесь. А некоторые вещи, главное, не пытайтесь проверять на себе.