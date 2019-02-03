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Что у вас точно никогда не получится сделать 

Рамблер 1 час назад
Вызов принят, да? Ну кто из нас не пытался сделать то, что заведомо невозможно, как утверждает природа или научные заключения? Вам скажут, что нельзя чихнуть с открытыми глазами — вот вы уже щекочете себе нос в надежде скорее проверить этот факт. Нельзя пощекотать самого себя? — через секунду вы уже достали свою ногу из ботинка, не обращая внимания на изумленных окружающих, уставившихся на вас. О, ну уж согнуть средний палец и только им прикоснуться к ладони, не дрогнув безымянным — это уж точно не станет для вас проблемой, верно?
Боимся вас разочаровать, но все это невозможно в принципе, если только вы не являетесь одним на миллион исключением из всех мыслимых правил. Посмотрите наше видео и узнайте, что у вас точно никогда не получится. И не расстраивайтесь. А некоторые вещи, главное, не пытайтесь проверять на себе.
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