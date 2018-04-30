Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры

Иногда людям приходится идти на те или иные жертвы ради спасения карьеры. Так, например, женщины, которые заняты успешным делом и уверенно продвигаются к вершинам, часто откладывают «на потом» рождение ребенка и семейную жизнь. Многие потом об этом жалеют. Немало историй и о мужчинах, положивших свои жизни на «алтарь» бизнеса.

Жертвы ради любимого (а иногда и не очень) дела часто оказываются неоправданными. Но история, о которой идет речь в нашем видео, не совсем обычна.

Карьера Ли Томаса , успешного ведущего телеканала Fox, складывалась вполне удачно. Но все грозило рухнуть в одночасье в тот момент, когда врач огласил ему неутешительный диагноз… Витлиго — болезнь, при которой кожа утрачивает пигментацию за счет недостатка меланина.

Белые пятна, которые быстро начали проявляться на теле и лице темнокожего ведущего точно не способствовали бы его популярности. Ведь лицо ведущего должно быть идеальным. И Ли Томас решился на отчаянный шаг.