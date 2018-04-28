Похудевшая и похорошевшая Полина Гренц показала свои пышные достоинства, раздевшись до нижнего белья

Звезда «Физрука» Полина Гренц после того, как распрощалась с набранными для роли килограммами больше не стесняется демонстрировать свою фигуру миру. Несколько часов назад красавица-актриса опубликовала в своем Instagram пикантный снимок, на котором запечатлена сидящей на подоконнике в расстегнутой рубашке, под которой у нее из одежды только нижнее белье.

— подписала фото Полина.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

«Вновь ты меня радуешь своей сексуальной фигуркой… Выйдешь за меня детка?»; «Нет слов ты шикарна»; «Вау! Шикарна и красива! Молодец!», — пишут фолловеры в комментариях к фото.

А как тебе такая откровенная Полина, нравится?

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Фото:Instagram