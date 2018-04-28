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Симеоне: когда тебя выгоняют с поля, тебе нечего сказать
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Симеоне: когда тебя выгоняют с поля, тебе нечего сказать 

RT на русском 44 минуты назад
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал своё удаление в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».
«Не чувствую себя хорошо из-за случившегося. Понимаю, это может произойти, потому что на поле всё происходит быстро. Знаю, как улучшить себя в этом аспекте. Больше не могу ничего сказать, у меня нет оправданий. Когда тебя выгоняют с поля, тебе нечего сказать. Здесь не может быть никаких оправданий», — приводит слова Симеоне Goal.
Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело в отношении Симеоне по итогам матча Лиги Европы с «Арсеналом».
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