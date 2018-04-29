Место под солнцем. Пять страхов, которые душат в женщине предпринимателя

Когда работаешь в найме, решение оторваться от «теплого» места и открыть бизнес дается тяжело. Вот и мне было непросто отказаться от должности руководителя медийных проектов и редактора в сфере фармацевтики. Мало того, что из-за большой нагрузки у меня не оставалось времени на собственный проект, так еще и всевозможные страхи буквально парализовали меня. Если решили запустить свой стартап, готовьтесь — будет страшно. Очень. Но со временем вы научитесь жить с этими страхами, и использовать их во благо.

Страх не оправдать ожидания

Многих, кто начинает свой проект, преследуют сомнения: «А вдруг я не смогу?». Но если ты хочешь достичь чего-то в бизнесе, нужно безжалостно душить в себе эту нерешительность. Вы как девочка-отлиница, которая боится не оправдать ожидания. Избавьтесь от этой девочки! Невозможно во всем и всегда быть идеальной. Что плохо в том, чтобы потерпеть неудачу? Какая разница что скажут другие? Вспомните слова Уинстона Черчилля : успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. Если вы прямо сейчас сидите и боитесь начать свой проект, то ждать бессмысленно: страх никуда не уйдет. Надо с ужасом, но начать действовать.

Страх оставить детей

Баланс между семьей и работой — это идеал, который на старте бизнеса практически нереален. Нужно быть морально готовой на какое-то времени сместить фокус на работу. Когда мы запустили стартап, младшему ребенку было всего полгода. Мне нужно было постоянно летать из Новосибирска в Москву на встречи. А я была кормящей мамой и расставаться было тяжело и морально, и физически. Чтобы скорее вернуться, я летала туда-обратно за один день. Старшая дочь в это время пошла в первый класс, и ей нужно было помогать с домашним заданием. У меня было ощущение, что битва идет сразу на всех фронтах.

В такой ситуации хорошее решение — делегировать домашние дела. Попробуйте передать все бытовые вопросы мужу или няне. Освободившееся время уделяйте не бизнесу, а детям.

Страх потерять деньги

Когда делаешь стартап, высоки шансы, что вложенных денег ты больше не увидишь. Это как давать в долг без расписки и залога. У меня был совершенно животный страх перед потерей денег. Не было уверенности, что новая услуга от никому не известного стартапа «зайдет» на рынке. Чтобы уменьшить беспокойство, я начала изучать спрос. Встречалась с экспертами. Мнение со стороны поможет вам лучше проработать бизнес-идею, а самое главное — преодолеть сомнения.

Со временем бизнес изменит ваше отношение к деньгам. Наемный работник оценивает свою успешность по тому, сколько тратит. Сейчас я понимаю, что любая покупка дает только временное счастье. Ценность имеют не вещи, а эмоции. И меня намного больше радует, когда я придумываю, куда вложить деньги, а не на что их потратить.

Страх осуждения со стороны

В женщину, которая решила открыть свой бизнес, летят камни со всех сторон. Готовьтесь к тому, что знакомые и родные закидают вас вопросами: «А как же дети? Зачем ты в это лезешь?».

Звучит как осуждение, не правда ли?

Я поняла одну вещь, никто и никогда не предъявляет к тебе настолько высоких требований, как ты сама. Нужно постоянно напоминать себе об этом. Если вас критикуют и критика неконструктивна, то вставьте беруши в уши — и вперед.

Если же критика конструктивна, то важно набраться смелости выслушать ее и использовать себе на пользу.

Страх нанимать людей

Взять на себя ответственность за бизнес — это полдела. Еще страшнее брать ответственность за людей, которые придут к тебе на работу. Нанимая человека, ты отвечаешь не только за него, но и за его семью, которая тоже рассчитывает на его зарплату. А вдруг не получится платить регулярно? Мои опасения на старте несколько раз подкреплялись кассовыми разрывами, когда приходилось выдавать зарплату из личных денег.

Есть и страх ошибиться в выборе и взять на работу ненадежного или неэффективного человека. А это тоже потеря времени и денег. Но в какой-то момент придется преодолеть эти страхи, иначе бизнес достигнет предела мощности и застопорится в развитии.

Как избежать ошибок при подборе? На 100% никак. Чтобы по-настоящему понять, эффективен ли человек, нужно с ним поработать, вложить деньги в его зарплату и рабочее место, и только через месяц-другой станет понятно, есть ли от него польза. Эти риски приходится принимать как данность.

Возможно ли перестать бояться обязательств перед командой? Скорее всего, нет. Чем больше сотрудников, тем тяжелее груз ответственности. Но это конструктивное чувство, ведь оно помогает работать эффективнее как руководителю. Если мне перестанет быть страшно, уйдет ответственность перед сотрудниками. А когда лидеру становится наплевать на людей, все катится в тартарары. Так что с некоторыми страхами лучше не бороться.

Читайте также

Долина строгого режима. Как акселератор может улучшить вашу жизнь Женская компания. Как управлять соперницами и подругами Цифровой взрыв: у кого больше шансов выжить в новой бизнес-среде