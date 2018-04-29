15 правил жизни, которым можно научиться у Маленького Принца

«Маленький Принц» — уникальная книга, написанная в 1942 году незадолго до гибели автора, Антуана де Сент-Экзюпери . Она считается самой читаемой на французском языке, хотя впервые была издана в переводе на английский. Впоследствии «Маленького Принца» переводили более чем на 200 языков и издавали миллионы раз.

На русском языке читатели впервые познакомились с Маленьким Принцем в 1959 году: известная переводчица Нора Галь перевела книгу с французского языка для дочек своей подруги, писательницы Фриды Вигдоровой.

Эта детская сказка для взрослых написана очень простым, метафорическим и понятным языком. Повествование многослойно: мудрость, заключенная в точно сформулированных фразах, раскрывается постепенно и далеко не сразу. Фразы-цитаты из «Маленького Принца» порой беспощадны, но проникают прямо в душу, трогая и вдохновляя стать искреннее и чище.

Все герои этой глубокой сказки — с легко узнаваемыми прототипами. Сам образ Маленького Принца кажется глубоко автобиографичным: Экзюпери так и не сумел повзрослеть с годами, сохраняя детскую непосредственность, и в конце концов загадочно погиб при невыясненных обстоятельствах. Капризная, гордая и хрупкая Роза списана с его жены, латиноамериканки Консуэло: их история любви полна драмы и противоречий. Лис — добрый друг летчика-писателя Сильвия Рейнхардт, она была рядом с ним во время его самых трудных жизненных испытаний.

Многие предложения из книги достойны стать цитатами — мы отобрали 15, которые наиболее полно раскрывают характер главного героя и мудрость автора. Правила жизни Маленького Принца.

Дети должны быть очень снисходительны к взрослым.

Взрослые никогда ничего не понимают сами, и для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать.

Мой друг никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал, что я такой же, как он.

Любимый цветок — это в первую очередь отказ от всех остальных цветов. Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь.

Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками.

Как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня… Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез.

Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит.

Люди забираются в скорые поезда, но они сами не понимают, чего они ищут, — сказал Маленький принц, — поэтому они не знают покоя, бросаются то в одну сторону, а то в другую… И все напрасно… Глаза слепы. Искать надо сердцем.

Слова только мешают понимать друг друга.

Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои дни.

Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать.

Тогда суди сам себя, — сказал Король. — Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр.

Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.

Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил.