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Оставленный Алибасовым сын спасался от голода воровством
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Оставленный Алибасовым сын спасался от голода воровством 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Сын легендарного российского продюсера Бари Алибасова Бари-младший в эфире программы «Когда все дома» на телеканале «Россия 1» рассказал о своем трудном детстве. Мальчик жил впроголодь и даже подворовывал.
До 14 лет сын Бари Алибасова жил в Саратове вместе со своей матерью Еленой Уронич. С ней музыкант познакомился на гастролях. Вскоре она родила сына и назвала его Бари. Продюсер признал ребенка, однако расписываться с возлюбленной не стал.
Бари Алибасов как мог старался поддерживать своего сына и его мать, регулярно высылал деньги. Однако это слабо спасало ситуацию. «Папа вместе со шмотками деньги присылал и сразу так, чтоб на год хватило. Чтоб больше не заморачиваться. А мама — то к менялам пойдет, ее обманут, то нашу квартиру обворуют», — рассказал Бари Алибасов-младший.
В итоге у ребенка было очень трудное детство. «Иногда и чай с хлебом становились шикарным обедом. У меня на карманные расходы было 10 рублей в месяц. Да и то потому, что я на дачах тырил яблоки и продавал их на рынке, откуда меня не гнали бандиты, потому что им было меня жалко семилетнего ребенка», — откровенно признался он.
После 14 лет Бари Алибасов решился всерьез взяться за воспитание наследника и перевез его к себе. «Надо отдать ему должное, я до сих пор нахожусь в таком состоянии — рискуя и по жизни, и в бизнесе, я понимаю, если вдруг что-то случится, у меня есть любимый папа, который меня спасет», — цитирует StarHit подросшего наследника продюсера. Впрочем, по собственному признанию, мужчине ни разу не пришлось обращаться за помощью к отцу.
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