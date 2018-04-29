Оставленный Алибасовым сын спасался от голода воровством

Сын легендарного российского продюсера Бари Алибасова Бари-младший в эфире программы «Когда все дома» на телеканале «Россия 1» рассказал о своем трудном детстве. Мальчик жил впроголодь и даже подворовывал.

До 14 лет сын Бари Алибасова жил в Саратове вместе со своей матерью Еленой Уронич. С ней музыкант познакомился на гастролях. Вскоре она родила сына и назвала его Бари. Продюсер признал ребенка, однако расписываться с возлюбленной не стал.

Бари Алибасов как мог старался поддерживать своего сына и его мать, регулярно высылал деньги. Однако это слабо спасало ситуацию. «Папа вместе со шмотками деньги присылал и сразу так, чтоб на год хватило. Чтоб больше не заморачиваться. А мама — то к менялам пойдет, ее обманут, то нашу квартиру обворуют», — рассказал Бари Алибасов-младший.

В итоге у ребенка было очень трудное детство. «Иногда и чай с хлебом становились шикарным обедом. У меня на карманные расходы было 10 рублей в месяц. Да и то потому, что я на дачах тырил яблоки и продавал их на рынке, откуда меня не гнали бандиты, потому что им было меня жалко семилетнего ребенка», — откровенно признался он.