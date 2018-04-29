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Малышка на миллион: 17-летняя школьница из Городца поразила Тимати и Фадеева своей песней
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Малышка на миллион: 17-летняя школьница из Городца поразила Тимати и Фадеева своей песней 

nn.ru 24 минуты назад
Фото: nn.ru
Вероника Батракова выступает под псевдонимом Ronny. Вчера вечером вышел выпуск шоу «Песни» на ТНТ в котором девушка впервые представила свою авторскую песню — «Малышка на миллион». Она исполнила ее в дуэте с другим исполнителем из команды Тимати — Джей Маром.
— Классная песня, Ronny. У тебя сильный голос и ты хорошо им пользуешься. Я удивилась, что ты написала такую сложную песню вокально, и ты справилась. Еще ты очень красиво двигаешься, — похвалила участницу оперная дива Аида Гариффулина.
— Я помню себя в этом возрасте, я тоже был музыкантом, ну, неплохим. Но я такую чушь сочинял, мне это вспоминать стыдно, — поделился Максим Фадеев. — Как можно написать такой трек в 17 лет — я не знаю. Это надо развивать, постоянно придумывать, тогда будет результат. Я очень надеюсь, что у вас все получится.
Тимати сделал несколько замечаний своей подопечной по исполнению и добавил, что она пишет по 2 песни в день.
— На припеве ты не «вкачала» до конца, как ты можешь это делать, — сказал он. — Моя критика в отношении твоего исполнения конструктивна, мне хочется от тебя больше. Но мне более чем понравился номер.
Тимати приметил школьницу из Городца на самом первом прослушивании, когда Максим Фадеев хотел отправить ее домой. Тимати взял ее в свою команду даже без дополнительных испытаний.
По правилам шоу после концерта на прошлой неделе за участников голосовали зрители. Нижегородка оказалась на 6 месте из 9.
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