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Где заказать косметику и не потратить ни рубля?
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Где заказать косметику и не потратить ни рубля? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Мы составили список сайтов, на которых бесплатно раздают косметику! Приятного бьюти-улова!
1. lookup.ru  Настоящая находка для бьюти-халявщиков. Этот удобный сервис собирает сайты с бесплатными образцами товаров самой разной категории. Здесь ты найдешь не только пробники, но и целые наборы косметики. Регистрируйся на сайте и получай по почте косметику и парфюмерию. Сейчас, например, можешь получить дезодорант от La Roche-Posay и набор образцов тональных средств и других бестселлеров Lancôme.
2. cosmobrand.ru  Cosmobrand — универсальный сайт, здесь собирают информацию о бесплатных пробниках со всего мира. Под каждым предложением подробно объясняется, как именно нужно заполнить анкету, чтобы получить на почту долгожданный маленький подарок. Ты можешь выиграть подписку на коробочку с косметикой L’Box, зачекинившись в паблике и разместив приветственный пост Cosmobrand на своей стене «ВКонтакте».
3. halyava-besplatno.ru  Косметику брендов La Roche-Posay, L’Oréal Paris, Lancome, Benefit бесплатно ты легко найдешь здесь. Принцип тот же — регистрируйся на сайте, выбирай желаемый подарок и следуй инструкции.
4. probnick.ru  Этот сайт точно порадует своими предложениями. Из последних — шампуни от Vichy, аромат Paco Rabanne, образцы марки Kiehl's, пробник Comme des Garcons. Согласись, круто! Чтобы не пропустить самые интересные предложения, подпишись на группу «ВКонтакте», где сможешь отслеживать актуальные предложения со скидками и акциями в магазинах Yves Rosher, «Летуаль», «Рив Гоше», «ИЛЬ ДЕ БОТЭ».
5. proberry.ru  На Proberry действует система балов — чем их больше, тем и больше образцов полноразмерной косметики ты можешь получить! Guerlan, Clarins, Biotherm, Clinique, Embryolisse, Payot — список можно продолжать бесконечно. Кстати, заработать баллы не так сложно. Только за регистрацию и заполнение анкеты ты уже получаешь 20 баллов (а масло для тела с эффектом сияния Clarins, например, обойдется тебе всего в 2 балла).
6. korea-cosmetics.ru  Если ты любишь корейскую косметику и подарки, тогда обязательно загляни на Korea-cosmetics.ru. Тут, оформляя покупки от 1000 рублей, ты уже получишь первые бонусы. Чем больше сумма заказа, тем больше подарков (правда, есть ограничение — максимум шесть). Кстати, бесплатные образцы автоматически добавляются в корзину, и тебе останется просто выбрать тот, который понравится.
7. testpodarkov.ru  Пройди тест и получи шампунь Vichy, заполни анкету — и скраб для лица L'Оreal твой, поиграй в веселую игру и жди пробники духов Lacoste. Все проще простого.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gde-zakazat-kosmetiku-i-ne-potratit-ni-rublya/
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