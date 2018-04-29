Как добавить огоньку в серьезные отношения

Ты постепенно понимаешь, что ваши серьезные отношения стали чересчур серьезными и пришло время что-то менять? Но это не значит, что нужно менять партнера, просто пришла пора действовать! PEOPLETALK знает 10 простых способов вернуть в вашу семейную жизнь настоящую страсть.

Смотри ему в глаза

Сходите на уроки йоги для двоих, где партнеры должны не отрываясь смотреть друг другу в глаза три минуты. Иногда люди, прожившие вместе много лет, не могут этого сделать. Некоторым трудно преодолеть стеснение, или они просто что-то скрывают. Но это ты можешь выяснить и дома.

Смените декорации

Отвлечься от проблем помогают путешествия. Возьмите билеты на другой конец земли, отключите телефоны, и вы сможете заниматься только друг другом. Кстати, многие считают, что ремонт − это яблоко раздора в семье, но если правильно распределить обязанности, то обновленный дизайн спальни определенно сможет вдохновить на новые подвиги.

Всегда будь на высоте

Вспомни, как раньше ты боялась, что он увидит тебя растрепанной или без косметики? А теперь ты частенько стала пренебрегать правилами и появляешься перед ним в растянутой майке и трениках. Что ж, пора вернуть старую традицию и начать следить за собой даже в домашней обстановке.

Женское тело как оружие

Накупи себе сексуального нижнего белья и расхаживай в нем перед ним по квартире. Если твой Аполлон не из камня, то обязательно отреагирует.

Мужчины идут на запах

Выясни, какой парфюм на тебе ему нравится больше всего, и используй его почаще. Но только не нужно обливаться духами с ног до головы, чтобы не пришлось спасать его от удушья.

Не первое свидание

Договоритесь о встрече в ресторане или в кино после работы. Вы привыкли к домашней обстановке, но совместные выходы — обязательный атрибут романтических отношений.

Включите адреналин

Сходите вместе на американские горки, прыгните с тарзанки, займитесь скалолазанием или прокатитесь на вертолете. Адреналин очень заводит!

Начните замечать друг друга

Если вы уже давным-давно занимаетесь сексом по расписанию, то пора делать неожиданные шаги! Кто сказал, что, пока он принимает утренний душ, ты не можешь к нему присоединиться. А сколько укромных уголков можно найти в кинотеатре, в гостях… Но не стоит быть слишком назойливой. Присмотрись, отвечает ли он тебе тем же.

Совместный шопинг

И не где-то, а именно в секс-шопе! Поверь, там вы найдете много всего незнакомого и интересного.

Предварительные ласки

Обязательно уделяй достаточное внимание его телу. Сделай массаж или поиграй с ним.

Меняйтесь ролями

Договоритесь, кто в какой день будет добиваться от партнера секса. Многие сексологи утверждают, что такая игра помогает разжечь огонь в отношениях. Главное − не пропускать свою смену, а то партнер может обидеться.

Не бойся показывать свои чувства

Почаще говори ему, что ты его любишь, хвали его хорошие поступки, а когда вы ругаетесь, в конце всегда говори, что ты его будешь любишь, что бы он ни натворил.

Уважай личное пространство

Если у вас будет время отдохнуть друг от друга, то вы больше будете ценить минуты, проведенные вместе.

Не бойся открытых разговоров

В такие моменты ты можешь поделиться своими переживаниями, объяснить поступки и открыть свои тайные желания. Диалог ведет к прогрессу.

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