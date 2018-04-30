Ещё
Он наконец-то назначил свидание девушке, от которой был без ума. Но не мог поверить, когда она сказала это…
Далее:
Читайте также:
Ещё

Он наконец-то назначил свидание девушке, от которой был без ума. Но не мог поверить, когда она сказала это… 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Я убедил девушку, по которой сходил с ума, пойти со мной на свидание. Мы жили у океана, и она намекнула, что еще никогда не была на пирсе на нашем местном пляже. Вызов принят. Я очень нервничал, довез ее до пляжа, и мы продолжили медленно прогуливаться по пирсу вместе. В этот момент она рассказала мне кое-что, я не могу забыть это и по сей день…
Когда она училась в средней школе, она и ее друзья купили бездомному несколько крылышек из местной кафешки. Они по сути были несъедобны, потому что их готовят в Драно или что-то вроде того. Вместе с друзьями девушка стояла и наблюдала, как бездомный открыл пакет, и ел отвратительные крылышки, потому что был слишком голоден..
Они смеялись над тем, кто страдал.
Я был просто ошеломлен от ее рассказа и того, с каким лицом она это все говорила. Увидев мой ошеломленный взгляд, девушка попыталась защититься и сказала, что это просто была шутка, и бездомный был в порядке.
Я не знаю, что со мной случилось, но я просто произнес: «Это достаточно тревожное проявление полного отсутствия сочувствия или заботы о другом человеке. Разве это смешно, потому что никто не пострадал?» Я спросил ее, считает ли она, что было бы забавно сделать то же самое с собакой. Возможно, если она может проявить к животному какое-то сочувствие, то и с бездомным все не так безнадежно..
Я так разозлился, что просто не мог оставаться рядом с ней и ушел.
Одно дело, когда ты глупый подросток, совершаешь подобные поступки. Но, гордиться этим, когда ты вырос — это ужасно!
Карельские вести: последние новости
Народы, которые мутировали, чтобы выжить Такие разные близняшки: уникальные разноцветные сестры Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи…
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путешественница во времени» показала мир будущего371
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру16
В зубе мужчины зародилась новая жизнь15
Мастера Йоду обнаружили на рисунке XIV века1
Страшные тайны СССР: трагедии, о которых молчали217
Видео
10:45
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру
Безумный мир
05:18
В Японии собрали первый автомобиль-трансформер
Вещи
02:35
Ученые создали интерактивные волосы
Вещи
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
10:03
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Люди
10:18
Невероятные открытия, способные изменить историю
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение