Он наконец-то назначил свидание девушке, от которой был без ума. Но не мог поверить, когда она сказала это…

Я убедил девушку, по которой сходил с ума, пойти со мной на свидание. Мы жили у океана, и она намекнула, что еще никогда не была на пирсе на нашем местном пляже. Вызов принят. Я очень нервничал, довез ее до пляжа, и мы продолжили медленно прогуливаться по пирсу вместе. В этот момент она рассказала мне кое-что, я не могу забыть это и по сей день…

Когда она училась в средней школе, она и ее друзья купили бездомному несколько крылышек из местной кафешки. Они по сути были несъедобны, потому что их готовят в Драно или что-то вроде того. Вместе с друзьями девушка стояла и наблюдала, как бездомный открыл пакет, и ел отвратительные крылышки, потому что был слишком голоден..

Они смеялись над тем, кто страдал.

Я был просто ошеломлен от ее рассказа и того, с каким лицом она это все говорила. Увидев мой ошеломленный взгляд, девушка попыталась защититься и сказала, что это просто была шутка, и бездомный был в порядке.

Я не знаю, что со мной случилось, но я просто произнес: «Это достаточно тревожное проявление полного отсутствия сочувствия или заботы о другом человеке. Разве это смешно, потому что никто не пострадал?» Я спросил ее, считает ли она, что было бы забавно сделать то же самое с собакой. Возможно, если она может проявить к животному какое-то сочувствие, то и с бездомным все не так безнадежно..

Я так разозлился, что просто не мог оставаться рядом с ней и ушел.

Одно дело, когда ты глупый подросток, совершаешь подобные поступки. Но, гордиться этим, когда ты вырос — это ужасно!