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Мама была шокирована, когда услышала, как ее малеький сын учит уроки!
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Мама была шокирована, когда услышала, как ее малеький сын учит уроки! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Маленький Билли был дома, делал домашнюю работу по математике. Он произнес вслух: «Два плюс пять, это будет, сукин сын, семь. Три плюс шесть, это будет, сукин сын девять».
В этот момент пришла его мать и услышала, что он говорит. «Билли, что ты делаешь? Почему ты ТАКОЕ говоришь?»
Малыш Билли ответил: «Я делаю домашнее задание по математике, мам!»
Она спросила: «И это именно то, чему учил тебя твой учитель?»
Билли ответил: «Да.»
На следующий день мама, обеспокоенная образованием, которое получает ее сынишка, пришла в школу маленького Билли, чтобы поговорить с учителем.
Мама подошла к учителю математики и сказала: «Я хотела бы знать, чему вы учите моего сына по математике?»
Учитель ответил: «Сейчас мы изучаем сложение чисел»
Мама Билли спросила: «А вы учите их говорить два плюс два, сукин сын, четыре года?»
Когда учитель перестал смеяться, он ответил: «Конечно, нет! Я учил их два плюс два, сумма которых равна четырем.» (two plus two, THE SUM OF WHICH IS four)
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