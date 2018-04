Мама была шокирована, когда услышала, как ее малеький сын учит уроки!

Маленький Билли был дома, делал домашнюю работу по математике. Он произнес вслух: «Два плюс пять, это будет, сукин сын, семь. Три плюс шесть, это будет, сукин сын девять».

В этот момент пришла его мать и услышала, что он говорит. «Билли, что ты делаешь? Почему ты ТАКОЕ говоришь?»

Малыш Билли ответил: «Я делаю домашнее задание по математике, мам!»

Она спросила: «И это именно то, чему учил тебя твой учитель?»

Билли ответил: «Да.»

На следующий день мама, обеспокоенная образованием, которое получает ее сынишка, пришла в школу маленького Билли, чтобы поговорить с учителем.

Мама подошла к учителю математики и сказала: «Я хотела бы знать, чему вы учите моего сына по математике?»

Учитель ответил: «Сейчас мы изучаем сложение чисел»

Мама Билли спросила: «А вы учите их говорить два плюс два, сукин сын, четыре года?»

Когда учитель перестал смеяться, он ответил: «Конечно, нет! Я учил их два плюс два, сумма которых равна четырем.» (two plus two, THE SUM OF WHICH IS four)