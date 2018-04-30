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Григорий Денисенко: «Не жалею, что все сложилось именно так»
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Григорий Денисенко: «Не жалею, что все сложилось именно так» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
17-летний форвард «Локомотива» Григорий Денисенко, пропустивший юниорский чемпионат мира, дал интервью «СЭ».
17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов
— Зная наперед, что произойдет, пошли бы ловить Барабанова на силовой прием?
— Это же игровой момент. И я ни о чем не жалею. Пошел бы, конечно. Либо ты играешь и идешь до конца, либо не играешь.
— Видимо, нет худа без добра. Хотя «Локо», возможно, и без вас бы выиграл Кубок Харламова.
— Возможно. Но все получилось классно. Здорово, что мы взяли кубок. Жизнь такая штука — где-то потеряешь, где-то найдешь. И я не жалею, что все сложилось именно так. Чтобы ни происходило, нужно работать над собой. Идти к своей мечте, к своей цели. Ничто ни должно тебя ломать. Что ни делается — все к лучшему. (Игорь ЕРОНКО)
Полное интервью Григория Денисенко
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