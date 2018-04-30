Бренд города Сургута — какой он?

В городах, где речь идёт о выживаемости, сложно говорить о брендах. О них говорится куда легче там, где все всё построили и средства на чёрный день под подушкой (или в банке) имеются. Сургут тому подтверждение.

Обзоры местных СМИ создают впечатление, что знак качества «Сделано в Сургуте» и есть тот мифический бренд, который все ищут. Он даётся во временное пользование компаниям и на этом всё заканчивается. Прочитать о компаниях где-то можно, но где — неизвестно. Баннеров на улицах нет, в журналах рекламы — тоже.

Каких-то 800 километров в сторону Тюменской области и вас буквально будет одолевать слоган «Покупай Тюменское!»: он разве что из самовара вылазить не будет, потому что самовар сейчас редко встретишь. И ты ищешь сумасшедшими глазами на магазинных полках эти куриные яички, это молочко, о которых говорится всюду. Ты бежишь пробовать новую ряженку и колбасу, потом патриотически покупаешь только их, пачками, ящиками, шлёшь посылками друзьям в другие регионы, приписывая на открытках «своё, родненькое!»…

Утрирую чуток, но ведь так и есть.

Заехали на днях в Коломну из чистого любопытства — искали музей «Кузнечная слобода» (бренд себе вполне всеяроссийский, да ещё какой!). А тут на тебе — и коломенский калач, и коломенское мыло, и коломенская пастила! Муж сначала плюнул на всё это — мол, выдёргивание денег сплошное, как будто калачных в России нет! А ведь нет же! Так, чтобы с вывесками, с экскурсионными программами, с мастер-классами для всевозможных баб. Чтоб калач без начинки 50 рублей стоил, а с начинкой из гуся — 200.

И ведь прёт честной народ к магазинчику, стоит рядом с ним и потом полчаса радостно жуёт булки!

«Да не булки это, а ка-ла-чи!» — приговаривают продавцы и тут же подводят тебя к настенным фотографиям всевозможных рогаликов. Ты сурьёзно так озираешься по сторонам, видишь хохочущих людей и на весь свой век обещаешь ни в коем разе более не забыть, чем отличается калач от бублика и от какого слова идёт фамилия самого главного изобретателя автоматов в России.

Сургут — он как будто бы про нефть, но во многих головах ещё срабатывают ассоциации про лосей, рыбу и птицу. Белки. Лисы. И вспомнить как-то больше и нечего. Притом начинаешь вспоминать и задаёшься ненароком вопросами «а много ли у нас лосей?», «стерлядь или щука у нас главные?», «когда в последний раз сову видел?». Лисы — чёрные, потому что кому-то вздумалось брендировать Сургут городом чёрного лиса, вот только откуда он чёрный, уж не нефтяной ли?

Вот тебе и бренды городские, мда…

Чего не хватает? Да элементарного — вывесок говорящих, малых архитектурных форм, общего состояния «забрендированного брендами». Чтоб пошёл в музей, а там на тебя лис смотрит с потолка, пошёл в «Монетку», а с кассового чека — лис скидку обещает… в дневнике у школьника — лис на каждой странице, у взрослого человека в трудовой книжке — тоже он, пенсионеру пенсия в лисах выдаётся… Понимаете?

Иначе срабатывает формула «Россия для русских», вот только кто такие русские — как-то не объяснили. Что и дагестанец — русский, и чеченец — русский, и украинец, который живёт с восьмидесятого года в Самаре — тоже русский.

Раз уж брендировать, так брендировать. И не в маленьком кружке научных сотрудников, а на все поколения. Чтобы во время приезда иногородних гостей можно смело отвести в ресторан и знать, что шеф-повар не подведёт, потому что ресторан — бренд города. Чтобы дать ему в руку кедровое мороженое со вкусом рыбы и знать, что он больше нигде такое не попробует. Чтобы сунуть ему на прощанье не магнитик в карман, которых сейчас везде как снежинок зимой в Лабытнанги, а то диковинное, за что не стыдно и перед Папой Римским будет.

Какой он — бренд вашего города? Какой бренд у Сургута? Кто знает?