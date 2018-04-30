Girls only: 7 бьюти-процедур, о которых лучше не знать твоему мужчине

Он может сколько угодно утверждать, что для него ты прекрасна в любом виде, и тем не менее: мужчины очень трепетно относятся к внешнему виду своих избранниц. Глубоко в душе каждый мужчина хочет, чтобы его половинка вызывала восхищенные взгляды друзей — была всегда красивой, ухоженной и аккуратной. Большинство девушек об этом знают, а потому готовы на все ради поддержания имиджа той-самой-идеальной-красавицы.

Стремление стать еще прекраснее похвально. Однако о некоторых процедурах, сопутствующих этой самой неземной красоте, твоему любимому лучше не знать. Клей для груди

Бюстгальтер пуш-ап, силиконовые подушечки и другие «девайсы» для увеличения груди — этими женскими хитростями мужчин уже не удивить. Но если твой благоверный ненароком узнает, что ты приклеиваешь свою грудь специальным клеем… Гадкие шуточки и нелепые ухмылки тебе обеспечены на ближайшие пару месяцев. И тем не менее: косметолог из Нью-Йорка изобрел специальный клей для груди, который позволяет закрепить бюст в «выгодном положении». Идеальное решение для девушек, которые стесняются носить платья с глубоким декольте и открытой спиной. Накладные соски

А вот тут интереснее. У каждой девушки есть такое платье, которое не потерпит под собой ничего лишнего. То есть никакого бюстгальтера (даже самого невидимого). Одни девушки используют так называемые «наклейки-невидимки», чтобы скрыть торчащие соски. Другие же, наоборот, предпочитают специальные накладки для создания еще более выразительного и «стойкого» эффекта. Мужчины при виде такой картины равнодушными не останутся, главное, чтобы они не узнали, что-то, что так волнует их воображение — не более чем силиконовая накладка. Носочки для педикюра

Натоптыши, мозоли, грубые пятки, шероховатая кожа на ступнях — непозволительная «роскошь» для ухоженной девушки. Решить все эти проблемы разом помогут японские носочки для педикюра. Надеваешь их перед сном, утром просыпаешься, и ура — все эти «прелести» остаются в носочках, а твои ножки идеально мягкие и гладкие, как у младенца. Отличный план! Только позаботься о том, чтобы твой возлюбленный этого процесса не увидел. Восковая эпиляция

Здоровые, роскошные волосы — это прекрасно, только если речь не о растительности на руках, ногах и в других стратегически важных зонах. Твоему мужчине совершенно не нужно знать (а тем более видеть и слышать), как ты побеждаешь нежелательные волосы на своем теле. Поэтому вместо того, чтобы, согнувшись в три погибели, пытаться приклеить восковую полоску в области бикини, запишись в салон красоты или проводи процедуру, когда твоего любимого не будет дома. Борьба с целлюлитом

Все мужчины слышали это страшное для женщин слово — «целлюлит». Однако далеко не все способны разглядеть его на твоей попе или бедрах. Так что не стоит постоянно спрашивать любимого, стоит ли тебе носить мини при такой «ужасной апельсиновой корке», и уж тем более проводить антицеллюлитные процедуры в его присутствии. А то дождешься: вместо того, чтобы наслаждаться твоими формами, мужчина присмотрится и обнаружит то, чего раньше не замечал. Оно тебе надо? Маски-шоу Ты когда-нибудь видела себя в зеркале с глиняной маской на лице? Та еще картинка, согласись! Так что побереги его нервные клетки и не расхаживай по квартире с вымазанным чем-то черным или зеленым лицом. Устраивай маски-шоу, когда любимого нет дома, или воспользуйся экспресс-масками. Борьба с прыщами

К сожалению, даже в зрелом возрасте многие женщины сталкиваются с проблемой акне. Понятное дело, что прыщи не добавляют тебе красоты и сексуальности. Но поверь, расковыряв воспаление, ты лишь усугубишь ситуацию, и вместо маленького прыщика получишь нечто еще более несимпатичное. Если тебе все же приспичило выдавить ненавистный прыщик, делай это подальше от его глаз.