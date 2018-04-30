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Леонид Агутин начнет раскручивать дочь Лизу осенью
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Леонид Агутин начнет раскручивать дочь Лизу осенью 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Дочь Леонида Агутина, которая уже много лет живет в Майами, вскоре покорит российских зрителей, узнал Sobesednik.ru.
Первое выступление для нее отец наметил на осень.
— Она будет выступать на моем юбилее, — рассказывает Леонид.
Агутин, который уже много лет оценивает начинающих певцов на «Голосе», уверяет, что сейчас молодые исполнители его не удивляют.
— Юрий Варум — папа моей жены, мудрец и с большой буквы музыкант — мне много лет назад как-то сказал, — вспоминает Агутин. — «Лёнечка, мне модная музыка неинтересна. Я все это уже слышал много раз, мне скучно. Где-то бывают классные находки, но эти три аккорда, которые постоянно повторяются, я больше не могу слышать. Ты — молодой, тебя это впечатляет. А у меня уже есть опыт: не могу слышать. Люди симпатичные у нас сейчас есть, дай бог им здоровья, но они ничего нового не демонстрируют».
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