Леонид Агутин начнет раскручивать дочь Лизу осенью

Дочь Леонида Агутина , которая уже много лет живет в Майами, вскоре покорит российских зрителей, узнал Sobesednik.ru

Первое выступление для нее отец наметил на осень.

— Она будет выступать на моем юбилее, — рассказывает Леонид.

Агутин, который уже много лет оценивает начинающих певцов на «Голосе», уверяет, что сейчас молодые исполнители его не удивляют.

— Юрий Варум — папа моей жены, мудрец и с большой буквы музыкант — мне много лет назад как-то сказал, — вспоминает Агутин. — «Лёнечка, мне модная музыка неинтересна. Я все это уже слышал много раз, мне скучно. Где-то бывают классные находки, но эти три аккорда, которые постоянно повторяются, я больше не могу слышать. Ты — молодой, тебя это впечатляет. А у меня уже есть опыт: не могу слышать. Люди симпатичные у нас сейчас есть, дай бог им здоровья, но они ничего нового не демонстрируют».