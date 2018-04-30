Певица Валерия рассказала об отношении к возрасту, разнице поколений и подарках

На днях гостем студии онлайн-шоу «ОК на связи!» стала Валерия . Певица ответила на вопросы пользователей Одноклассников и рассказала о том, как отмечает свой день рождения, относится к возрасту и подаркам и чья оценка наиболее важна для нее.

О праздновании Дня рождения Мы решили собраться всей семьей, и были приглашены те наши друзья, которые не смогли быть 21го числа, когда мы отмечали масштабно после шоу. Совсем проигнорировать эту дату, т.е. 17, и полностью перенести всё на 21, было бы невозможно, день рождения всё-таки день в день принято отмечать. И, честно говоря, не хотелось 17-го устраивать какие-то пышные торжества, потому что все мысли были о концерте, и эта собранность не давала возможности отпустить себя, расслабиться и наслаждаться праздником. Конечно, главный праздник всё равно был 21-го числа, когда мы отыграли два шоу наших грандиозных в Крокусе. У меня не было сил физических, где я вообще черпала силы, но до трех ночи мы отжигали и танцевали, я не могла остановиться. Самое запомнившееся поздравление Для меня на самом празднике, конечно, большим сюрпризом было выступление Стаса Пьехи . Я не прошу никого из своих коллег-друзей песни петь. И сама никогда не рвусь на сцену на таких мероприятиях и от других этого не жду. А здесь Стас продолжил очень стильно наш концерт, всё было как-то со вкусом, в то же время он завел гостей всех: все повскакивали со своих мест и стали танцевать… А потом вышел Олег Митяев . Для меня это тоже был такой сюрпризище гигантский! Спел несколько песен известных, очень любимых, все вместе исполняли их дружно. Конечно, это было очень приятно. Подарки У нас принято дарить подарки. Как-то я всегда сторонюсь подарков дорогих. Я понимаю, у нас есть какие-то определенные семейные задачи, куда должны быть потрачены деньги, мы вместе согласовываем куда и что, у нас общий семейный бюджет. Я поэтому всегда говорю, не надо мне никаких этих украшений, я вообще не большая фанатка этого всего. Но в этот раз Йося отличился особенно, потому что дата особенная, он мне подарил совершенно необыкновенное кольцо с бриллиантом таким внушительным, и я, конечно, была очень растрогана. Всё равно, конечно, не ждёшь, особенно когда не ждешь, это очень приятно. А еще подоспел подарок, который растрогал меня даже больше, чем подарок Иосифа, это подарок, который мне сделали мои дети. Они же сейчас уже все работают, какую-то копеечку зарабатывают. И вот они в складчину купили мне дорогие серьги бриллиантовые. Я просто была настолько тронута! И не в серьгах этих дело, не в украшениях. А в том, что они действительно хотели мне сделать подарок.

О возрасте Я не могу сказать, что я кричу на каждом углу: «Ура, мне полтинник! Супер вообще!». Нет, такого, конечно, нет. Но при всём при этом я жду, когда же у меня настанет тот самый переломный момент. Девочки, кому исполнилось это количество лет, говорят: «Ты не понимаешь. Вот на следующий день ты встанешь, тебя накроет». Сижу, жду, что-то не накрывает. Может, потому что меня устраивает отражение в зеркале, я не знаю. Но я вообще не понимаю пока. Ощущения от концертов Это счастье! Опустошение, конечно, тоже было. Мы готовились к этой программе долго очень. Последний месяц были просто изнурительные репетиции, это были тренировки, чисто физически были гигантские нагрузки. Музыкальные репетиции, хореографические, постоянный недосып, вот такая вот круговерть. Шоу мы впервые отыграли в Санкт-Петербурге 13-14-го числа, и все равно я понимала, что вот оно 20-21-го, потому что здесь другой масштаб, другие сложности, другие задачи с декорациями. Я, человек, жутко боящийся высоты, должна была постоянно подниматься на какие-то десятиметровые точки. Для меня это было самое настоящее испытание. Чья оценка особенно важна Ну, во-первых, реакция зрителей. Все равно это важно. Мнение людей, которые не являются моими большими друзьями или как-то нейтрально ко мне относятся. И мы уже знаем, что говорят об этом шоу восторженно даже те, кто с удовольствием промолчал бы. Это успех. Мне показалось, что мы сделали действительно что-то такое новое, свежее, интересное. Самое главное — это шоу было оригинальным, оно не было ниоткуда слизано, не было ничьими идеями вдохновлено, кто-то там пытался в моем образе увидеть Милен Фармер . Но что ж, она теперь красный цвет запатентовала и ботфорты от «Баленсиага»? Ну конечно нет.

Про тур Мы поедем по России, конечно. Мы будем задействовать самые лучшие площадки. Не все города попадут в этот список. Если просто с музыкантами мы могли приехать даже в небольшой город и разместиться на площадке театральной, то здесь, конечно, будет сложнее с выбором места, и то я не уверена, что мы сможем привезти всю конструкцию. Такую конструкцию можно разместить только где-нибудь во Дворце спорта, если я говорю про другие города. Иначе это просто поставить шар, и самим сесть в зрительный зал. Про клип «Любовь и боль» Связь такая: мне часто пишут в соцсетях: «Все не отпускает вас первый брак!». О чем вы говорите? У меня даже на задворках сознания не возникла никакая ассоциация. Хотели написать большую песню и, может быть, от части привязать ее к судьбе какой-то большой актрисы. Но это не о ком-то адресно, это вообще о судьбе женщины, которая поет. Текст писала Ира Дубцова, а музыку Витя Дробыш, у них они такие на разрыв получаются. И я, когда пела, у меня перед глазами была Эдит Пиаф. А там же такой текст, что он не оценил ее любовь, и теперь она ее дарит своим зрителям, слушателям. И они с ней. Они ее понимают, принимают, она с ними счастлива, а он ее чувствами пренебрег. Это такая женская боль. Эта тема о каждом. Необязательно женщина должна петь, чтобы испытывать какие-то такие чувства.

Про обложку журнала Мне было не до того. Это было за несколько дней до сольных концертов. Я просто знала, что вышла обложка, и думала: «Бог с ней!». Я просто предполагаю, что обычно в тот момент начинают рассуждать: «Господи, паспорт-то смотрела? Что ж такое-то! Седина в бороду, бес в ребро!». Это касается и концертных нарядов моих. Говорят: «Куда ж ты напялила? Ты паспорт не видела?». А я не хочу смотреть в паспорт! Мне достаточно того, что я в зеркале вижу. Об отличиях поколений пятидесятилетних Вы правильно сказали: мы так воспитаны, что в 50-55 лет нужно садиться на лавочку, надевать халатик цветастенький и уже обсуждать тех молодых, кто проходит мимо. Почему так-то? В Европе такого нет. В Америке такого нет. Мне кажется человек, если ему позволяют физические силы, энергия, если он хочет жить яркой полноценной жизнью, он должен это делать, не оглядываясь по сторонам. Кто сказал, что в этом возрасте надо ставить точку какую-то? Я, например, когда смотрю на Познера, этот человек у меня вызывает просто восхищение. 84 года. Это мозг, это энергия — красавец-мужчина. Для меня он красивый человек. Я даже не думаю о том, сколько ему лет. Ну не нашлось пока замены адекватной, молодой, которая делала бы то же самое. Если человек делает свое дело круто, он должен находиться на своем месте, иметь возможность его делать ровно столько, сколько он этого захочет. Мне кажется, надо менять сознание. Поколение другое, потому что мы немножечко отошли от тех установок. Наше поколение чуть другое, чем поколение наших родителей, а следующее будет еще моложе. Будут опускаться эти шоры, эти рамки, совершенно не нужные ограничения. Об изменениях Я однозначно говорю, что я сейчас себе больше нравлюсь. Во-первых, я физически лучше сейчас подготовлена, потому что я в детстве не занималась спортом, и когда я начала, мне многое тяжело давалось. Сейчас я просто себя лучше знаю, я знаю все свои самые сильные стороны, я этим умело пользуюсь. Тогда были какие-то неумелые попытки, это касается и имиджа, и работы со стилистами, прически, макияжа. Я и сейчас могу ошибаться — шесть лет назад подстриглась коротко и пожалела об этом в ту же самую секунду. Думаю, очень многие женщины с этим сталкивались. Понимала, что скорее всего это мне не пойдет, но всё же решилась на этот шаг. Но в общем и целом я себя знаю лучше, и мне комфортно. Пока меня не накрыло ничем, может, потому что я любима, и мною каждый день восхищаются. Это тоже очень мотивирует. Это тоже дает какую-то энергию двигаться дальше, зажигать и жить на всю катушку.

О том, какая мама Я сумасшедшая мамаша, конечно, я пытаюсь контролировать, а когда я уезжала, контролировали за меня другие люди. Это как я к Теме приехала, который в Швейцарии, и говорю: «Надень кофту, замерзнешь!». А он отвечает: «И как я тут без тебя тут, действительно? Как-то живу и даже не болею». Я стараюсь им на мозги не капать. Про ощущение пустого гнезда Грусть есть. Особенно когда ушел последний, младший. Я думала, он еще поживет какое-то время, а он в 17 лет сказал: «Родители, спасибо вам большое, я хочу сам снимать квартиру, я хочу жить сам, сам зарабатывать деньги». Если он может это себе позволить, почему нет. Я только за то, чтобы дети как можно раньше становились самостоятельными. Это как-то очень правильно. Я просто смотрю на многих своих друзей и знакомых, которые несут на своих плечах детей своих великовозрастных, и они еще нарожают внуков им, и они всё это тащат. Я сразу им сказала: «Если вы женитесь, или у вас появляется ваша половина, вы сразу берете ответственность за этого человека. Не я. Потому что мы еще сами молодые, у нас у самих есть жизнь, есть работа. У нас своих детей только шестеро. Мы не готовы всю эту компанию умножить на два и весело, резво бежать вперед». Они были предупреждены с малых лет, поэтому каждый из них совершенно ответственно относится к этой ситуации. Конечно, грустно, когда Сенька ушел, но я сама-то всё время дома не нахожусь. Мне легче. Я понимаю, как грустно мамам, которые занимаются чем-то другим, каждый день живут дома, в собственной квартире, и вдруг из этой квартиры уходит ребенок. Я привыкла с ними всё время быть на связи. И бабушка контролирует нас по Инстаграму. У меня нет ощущения, что мы все разбрелись. Мы всё равно все вместе. Мы всё равно рядом, мы всё равно очень близки.

Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!