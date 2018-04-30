Отношения: ожидание/реальность

Мы, девушки, так любим фантазировать и очень ждем, что наши фантазии точно воплотятся в жизнь. Но часто реальность бывает далека от придуманного нами идеального романа. PEOPLETALK решил вспомнить хит-парад разочарований в отношениях.

Первое свидание

Все должно быть как в кино! Непринужденная обстановка, он уверен в себе, интересно ведет диалог, внимательно слушает и смотрит на тебя со скрытым восторгом. Об этом мечтает добрая половина девушек. Но часто первый блин выходит комом. Научно доказанный факт.

Подарки

«Дорогая, давай не будем привязываться к этим дурацким датам. Это ведь так глупо, правда?» Знакомая фраза? О да…

Настоящий джентльмен

Откроет дверь, пропустит вперед, придвинет стул, закажет такси, при любых обстоятельствах сдержит слово… Ну хватит, прекрати! Такие мужчины занесены в красную книгу редких видов. Так что будь готова пропустить его вперед, открыть дверь в машине и при случае сама поменять колесо.

Комплименты

Он, как никто другой, замечает все особенности твоей внешности и умело подмечает их. Но ты, кареглазая красавица, не должна удивляться, если через год ваших отношений на вопрос, какой у тебя цвет глаз, он, прищурившись, ответит: «Голубой?»

Общие интересы

Вы понимаете друг друга с полуслова. У вас на удивление схожи вкусы, и всегда есть о чем поговорить. Каждый раз во время разговора ты, задыхаясь от восторга, выкрикиваешь: «И я это люблю!», «И у меня так было!», «Моя любимая группа! Ты тоже ее слушаешь?» Увы, так бывает только первые два дня.

Он никого не замечает, кроме тебя

Ты единственная на белом свете, от взгляда на которую в его глазах загораются сердечки. Ты, и только ты способна привлечь его внимание… Ну и вон та блондинка с третьим размером за соседним столиком.

Знакомство с друзьями

«Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Ты ожидаешь, что его окружение − это воспитанные, успешные парни, с которыми ты легко найдешь общий язык. Никто из них не станет перемывать тебе косточки и не скажет ему, какая же ты редкостная стерва и что совсем ему не пара. Ну-ну…

Знакомство с родителями

Его семья − твоя семья. Ты приходишь знакомиться с его родней и тут же вливаешься в домашнюю приятную суету. Тебе все рады, уже полюбили, а его мама мило рассказывает забавные истории из его детства. Никто не сажает тебя за детектор лжи, не устраивает расспросов и не следит за каждым твоим движением… На самом деле нет.

Завтрак в постель

Просыпаешься от манящего запаха и его приветствия: «Доброе утро, дорогая»… В лучшем случае после первой ночи и 8 Марта.

Поход в кино

Поздний вечер, он, конечно же, выбросит приставку в мусорное ведро и пригласит тебя в кино. Ведь время с тобой бесценно, дорогая мечтательница!

Совместная готовка

Ты одета в его рубашку, он без рубашки вовсе, усердно моет посуду, в то время как ты заканчиваешь сладкий пирог, приготовленный совместными усилиями. Одно из самых сладких ожиданий и сильных разочарований. Смирись, женщина, мыть посуду — дело не мужское!

Ссора

Ты и он, как Анджелина Джоли Брэд Питт в известной сцене из «Мистера и миссис Смитт». А что получаешь? Изощренные оскорбления, в которых он ничуть не сдает позиции и пускает в ход твои же, женские, штучки. Хлопает дверью, и исчезает в тумане… Мужчины тоже плачут. Ищи и извиняйся.

Сюрприз

Девушкам всегда хочется, чтобы мужчины радовали их всевозможными сюрпризами. Так вот получи свой «Киндер-сюрприз» и радуйся.

В экстренной ситуации он…

Превратится в супермена, заслонит тебя своей грудью, никогда не даст в обиду, раскидает всех злодеев в разные стороны, а ты об этом взахлеб будешь рассказывать подругам. Прекрасная фантазия! Но не удивляйся, если в экстренной ситуации роль супермена достанется тебе.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/otnosheniya_ojidanie_realnost/