Как скандалы подменили таланты

Российский композитор Игорь Николаев высказался о том, почему не все участники проекта «Голос» становятся популярными. Певец пояснил, что для того, чтобы стать звездой большого масштаба, необходимо быть не только талантливым, но и освещать личную жизнь, чтобы заинтересовать людей, например, какими-то скандалами.

«На вкус телезрителей, они все пели превосходно. Когда ты следишь за певцом или певицей в проекте — наблюдаешь за профайлами, человеческой судьбой. Зрителям это интересно. А если предлагается чисто песня, то она уже не так интересна», — подчеркнул Николаев в разговоре с порталом Sobesednik.ru

Мнение композитора по этому вопросу прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян.

«Игорь Николаев абсолютно прав. Эта тема актуальна не только для шоу-бизнеса, но и для всей творческой среды. Зрители так активно голосуют за таланты в песенных конкурсах, стараются вывести их в победители, а потом после завершения шоу куда они исчезают? Если ты не притягиваешь скандальны как магнит, то никому ты сегодня не нужен, даже если твой голос бриллиантовый», — считает он.

По мнению Манукяна, пиарщик Ольги Бузовой, имя которой не сходит с заголовков электронных медиа, своей работой заслужил квартиру в центре Москвы, которую ему подарили на день рождения.

Среди персонажей, которые получили известность после скандальных случаев Манукян также назвал Алексея Серебрякова , который высказался о «национальной идее России», Дмитрия Дюжева с его историей о людях, не пропустивших его в аэропорту, и Данилу Козловского с его фильмом «Тренер», который не представлял интереса до скандала с футбольными фанатами.

«Личная жизнь артистов и скандалы с ними связанные взяли верх над творчеством. Всех интересует «спальня», а не то, как люди музицируют, играют на театральной сцене или в кино», — подчеркнул Манукян.