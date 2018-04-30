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Как скандалы подменили таланты
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Как скандалы подменили таланты 

News.ru 3 часа назад
Российский композитор Игорь Николаев высказался о том, почему не все участники проекта «Голос» становятся популярными. Певец пояснил, что для того, чтобы стать звездой большого масштаба, необходимо быть не только талантливым, но и освещать личную жизнь, чтобы заинтересовать людей, например, какими-то скандалами.
«На вкус телезрителей, они все пели превосходно. Когда ты следишь за певцом или певицей в проекте — наблюдаешь за профайлами, человеческой судьбой. Зрителям это интересно. А если предлагается чисто песня, то она уже не так интересна», — подчеркнул Николаев в разговоре с порталом Sobesednik.ru.
Мнение композитора по этому вопросу прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян.
«Игорь Николаев абсолютно прав. Эта тема актуальна не только для шоу-бизнеса, но и для всей творческой среды. Зрители так активно голосуют за таланты в песенных конкурсах, стараются вывести их в победители, а потом после завершения шоу куда они исчезают? Если ты не притягиваешь скандальны как магнит, то никому ты сегодня не нужен, даже если твой голос бриллиантовый», — считает он.
По мнению Манукяна, пиарщик Ольги Бузовой, имя которой не сходит с заголовков электронных медиа, своей работой заслужил квартиру в центре Москвы, которую ему подарили на день рождения.
Среди персонажей, которые получили известность после скандальных случаев Манукян также назвал Алексея Серебрякова, который высказался о «национальной идее России», Дмитрия Дюжева с его историей о людях, не пропустивших его в аэропорту, и Данилу Козловского с его фильмом «Тренер», который не представлял интереса до скандала с футбольными фанатами.
«Личная жизнь артистов и скандалы с ними связанные взяли верх над творчеством. Всех интересует «спальня», а не то, как люди музицируют, играют на театральной сцене или в кино», — подчеркнул Манукян.
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