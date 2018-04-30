Руслан Белый: все ростовчане хотят ограбить банк

Стендапер снял выпуск «Комик в городе» о Ростове-на-Дону. Он считает, что здесь много жуликов, именно из ростовского говора появился рэп, а «Ростов Арену» построили на месте ресторана.

Белый выступил на ростовской сцене, шоу показали на канале ТНТ 29 апреля в 22:00.

— Фишка Ростова — это люди. Вы добрые, отзывчивые, гостеприимные, но вы все думаете, как ограбить банк. В Москве все девушки хотят соблазнить олигарха. Мне кажется, у вас все девушки думают, как соблазнить инкассатора, — начал свое выступление Белый.

Он отметил, что в Ростове «прикольный говор»:

— У меня есть друг Дима, он отсюда. И каждый раз, когда он звонит, мне расплакаться хочется. Он мне «Русичка, роднуличка, братик, родненький, красотуличка, как ты там?». Я кладу трубку и говорю матери: «Ты почему меня не любишь так, как Дима?»

Он добавил, что именно благодаря говору в Ростове появился рэп: где-то на стройке вбивали сваи, и два «мужика» просто заболтали.

Самую знаменитую песню о Левом береге спел Михаил Шуфутинский 1991 году, и с тех пор там все так и осталось: раки, шашлык, турбазы, катамараны, считает Белый.

— У вас там еще стадион построили на Левом берегу, бьюсь об заклад на месте ресторана «У Араика». Он просто с ними добазарился: «После чемпионата мира помещение под трибуной мое», — заключил комик.

Ранее Белый дал интервью, в котором рассказал о критике и троллинге и об отличиях женского юмора от мужского.