Филиппу Киркорову — 51! Коллеги поздравляют короля поп-сцены

«С днём рождения мой Филипп @fkirkorov 👑 Всё, что я хотела, я сказала тебе сегодня ночью лично 🙏🏻 (и была самой первой🤪🤪🤪) Жаль, что из-за гастролей мне не удалось полететь с тобой в Португалию 😢 Не знаю ни одного такого ещё как ты🤴🏻 Продолжай радовать свою любимую публику своим талантом и харизмой 🎤🙏🏻🚀 Здоровья тебе и твоим близким 🙏🏻 Твоя Оля👸🏻» — написала Ольга Бузова под совместным снимком с именинником.

«51! Дружище мой дорогой @fkirkorov, ну вот, пошёл 52-й… а что я тебе говорил?) После полтинника всё намного легче!) Просто дыши, живи и радуйся жизни!… HAPPY BIRTHDAY! И, конечно, удачи на «Eurovision»!» — Игорь Николаев тоже стал одним из первых поздравивших.

«Дорогой Филипп @fkirkorov! Поздравляю тебя с Днем рождения! Ты для меня человеческое открытие года. Понимаю, что наша профессия забирает человека целиком, но хочу пожелать тебе чаще оставаться самим собой: добрым, верным, мудрым, ироничным по отношению к себе — короче, настоящим. Живи на всю катушку, кайфуй, хайпуй, неси радость людям и чаще ощущай её сам. Здоровья тебе, деткам и всем твоим домочадцам! Хорошего праздника! Жаль, что у нас не получилось присоединиться», — написала Валерия.

«Дорогой Филипп! @fkirkorov От всей души поздравляю тебя с Днём рождения! Ты мощный артист и продюсер, сумел добиться таких высот, что даже ни одно Евровидение без тебя не проходит! Очень разделяю твоё стремление не останавливаться на достигнутом. Ты, как реактивный самолёт, способен облететь весь земной шар, причём не совершать дозаправку топлива. Лети высоко, но успевай любоваться красотой вокруг-этого я тебе искренне желаю. Спасибо за приглашение в Португалию, жаль, что не получилось разделить с тобой праздник и открыть для себя ещё одно интересное место. Удачи во всем!» — поддержал супругу Иосиф Пригожин

Максим Галкин поделился очень креативным видео в честь Филиппа Киркорова.

«Дорогой @fkirkorov 💙Поздравляю тебя с Днём Рождения! Я долго думала, что тебе подарить и поняла, что лучшим подарком будет фотография, на которой ты получился как Бог, а @nikolaibaskov нет! Я и мои миллионы, тебя обожаем! И обещаем, что сегодня у всех однозначно #цветнастроениясиний в твою честь!» — поздравила Анна Седокова

«Филипп @fkirkorov, ты невероятный! Всегда новый и неожиданный, стильный, неповторимый и задающий цвет настроения! Тебя невозможно не любить и не восхищаться твоей креативностью, смелостью и силой! Блистай, покоряй и удивляй! С Днём Рождения!» — восхитилась именинником Анастасия Заворотнюк

«С днём рождения мой дорогой и любимый @fkirkorov! Пусть все цвета мира приносят тебе радость и любовь! Всегда красивый, успешный, молодой, модный! Спасибо, что всегда поддерживаешь и вдохновляешь! Пусть музыка аплодисментов звучит бесконечно! Но главное ты лучший Друг! Будь счастлив!» — поздравила друга Ани Лорак.

«Дорогой Филипп! Дорогой друг! От всей души с Днем Рождения! Твоя жизнь, как самый яркий и большой фейерверк! Ты всегда идешь вперед, и никогда не отступаешь перед сложностями и препятствиями! Ты постоянно Экспериментируешь с музыкой, образами! Каждый раз мы гадаем, что же ты придумаешь нового, интересного для себя, для зрителя и для друзей! Ты умеешь удивлять! И твоя новая работа #цветнастроениясиний просто разорвала всех! И попала во все ТРЕНДЫ! Ты несколько десятков лет на коне, на олимпе, на высоте! Это прекрасный пример настоящего артиста, который живет музыкой, зрителем и своей профессией! Эта наша фотография сделана на Евровидении 2016, когда мы боролись за победу для России! Очень символично, что я специально сегодня вновь прилетел в гущу событий Евровидения, на этот раз в Лиссабон, где ты готовишь к конкурсу Молдавскую группу «DoReDos», чтобы поздравить тебя с Днем Рождения)) я желаю тебе и ребятам удачи и высших баллов! Они классные! обнимаю! Твой друг, СЛ)» — написал Сергей Лазарев

«Я поздравляю моего большого Друга, талантливейшего Артиста, Певца, Актера, Композитора, Продюсера, человека, который не боится экспериментировать с образами и музыкальными направлениями, невероятного трудоголика с Днём Рождения! Думаю, меня поддержат мои коллеги и многотысячная армия почитателей таланта Филиппа Бедросовича! Филипп, дорогой, Вы всю свою жизнь посвятили сцене, служению музыке, своим поклонникам, которые Вас обожают! Я желаю вам здоровья, счастья, любви, а также новых творческих авантюр! Самые тёплые пожелания тёте Мари и дорогому Бедросу! Пусть Ваши прекрасные дети Алла-Виктория и Мартин бесконечно радуют и вдохновляют вас! @fkirkorov

цветнастроениясиний объявляется у всех💙», — трогательно написала Зара.

Николай Басков поделился фрагментом совместного выступления с именинником.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram