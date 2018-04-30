7 книг, которые можно прочитать за один присест

Посмотреть целый сезон сериала за день — легко, а вот осилить хорошую книгу может быть утомительно. Ты не сможешь больше ничем заниматься, вроде уборки и игры на телефоне, пока будешь смотреть на страницы, но удовольствия получишь гораздо больше. Отправляйся в путешествие по неизведанным мирам вместе с яркими персонажами и ни капли не пожалеешь о том, что потратила целый вечер на чтение.

Эта книга всегда возглавляет списки рассказов, которые предлагаются для быстрого прочтения, и не без оснований. Эта короткая новелла наполнена тонким философским подтекстом, в ней задаются вопросы о том, что произойдет, если мы не будем участвовать в игре под названием «жизнь».

… я, может быть, не всегда уверен в том, что именно меня интересует, но совершенно уверен в том, что не представляет для меня никакого интереса.

Серый мир, двое выживших и поиски надежды. Эта книга — душераздирающая пост-апокалиптическая история, которая легко помогает уйти от реальности и вернуться к ней совсем другим человеком. Сюжет прост и лаконичен, а если захочется визуальной поддержки, ты можешь посмотреть экранизацию новеллы с Вигго Мортенсеном и Коди Смит-Макфи в главных ролях.

У человека в опасности и сны должны быть соответствующие — про опасные испытания; а если нет таких снов, то это признак бессилия и близкой смерти.

3. «Комната» — Эмма Донохью

Главную героиню похитили, еще когда она была подростком, и семь лет своей жизни она провела в одной крохотной комнате. За это время она родила ребенка и рассказывает ему сказку о том, что за пределами комнаты находится рай. Однажды им удается бежать, но вместо счастливого конца они осознают, что мир значительно изменился. Фильм, снятый по этой книге, прославил исполнительницу главной роли Бри Ларсон , а также познакомил с будущей голливудской звездой Джейкобом Тремблей.

— Осторожнее. — Почему это слово всегда произносится уже после того, как ты ударился?

Если ты еще не знаешь ответа на самый главный вопрос Вселенной, то эта книга непременно должна оказаться на верхней строчке твоего списка. Увлекательная история, пронизанная утонченным английским юмором, нелепые ситуации и узнаваемые персонажи.

— Я отказываюсь представить доказательства своего существования, — говорит Бог, — ибо доказательство отрицает веру, а без веры я ничто. — Но вавилонская рыбка просто не могла возникнуть в результате случайной эволюции, — указывает Человек. — Следовательно, ты существуешь, и, следовательно, по твоим же собственным словам, ты не существуешь. Что и требовалось доказать. — О Боже, об этом я как-то не подумал! — восклицает Бог. И исчезает в облачке логики.

Первая книга из серии «Темная башня» Стивена Кинга представляет собой введение в мир Роланда Галаада, Последнего Стрелка. Футуристичный и мрачный мир, в котором Роланд ищет нужный путь, — то, от чего трудно оторваться. Роман-предисловие также поможет тебе полюбить Вселенную, созданную мэтром хорроров, и перейти к прочтению полного цикла историй.

Только враги говорят друг другу правду. Друзья и возлюбленные, запутавшись в паутине взаимного долга, врут бесконечно.

6. «Практическая магия» — Элис Хоффман

Сюжет книги разворачивается вокруг нескольких поколений Оуэнс и начинается с проклятия, которое получила Мария Оуэнс в 1620 за использование колдовства. Теперь все ее наследники ищут способы избежать проклятия и стать счастливыми. Американский бестселлер также лег в основу одноименного фильма с Сандрой Баллок Николь Кидман в главной роли.

Невинная ложь — не грех, если скрестить пальцы за спиной или если она сказана, чтобы тот, кто дорог тебе, не плакал.

Необычный роман о любви, браке, сексе, родительском долге и дружбе. Может ли чувство вины погубить даже самые сильные отношения? Одно событие в жизни молодой супружеской пары перечеркивает годы счастливой жизни, и они ищут способ, как с этим справиться.

Они сознательно не заводили детей. Казалось, они осознанно выбрали систематический подход к жизни, чтобы быть гармоничными, самоактуализованными людьми: «Мы регулярно занимаемся физическими упражнениями, ходим в театр, читаем правильные книги, посещаем правильные выставки и проявляем искренний интерес к международной политике, социальным проблемам и очаровательным детям наших друзей».