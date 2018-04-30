Мужчина спросил у мальчика как добраться до почты. Ответ мальчишки тебя рассмешит!

Маленький мальчик ждал, когда его мать выйдет из магазина.

Пока он стоял, к нему подошел мужчина и спросил: «Сынок, ты можешь подсказать мне, где находится почтовое отделение в этом городе?»

Маленький мальчик ответил: «Да, конечно! Просто идите прямо по этой улице, и в конце поверните направо. Почта будет именно там.»

Мужчина поблагодарил мальчика и сказал ему: «Я новый пастор в вашем городе. Я хотел бы, чтобы вы с семьей пришли в церковь в воскресенье. Я расскажу тебе, как попасть на небеса.»

Маленький мальчик подумал, и с усмешкой ответил: «О, да ладно тебе… Ты даже не знаешь, как добраться до почты.»