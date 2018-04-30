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Мужчина спросил у мальчика как добраться до почты. Ответ мальчишки тебя рассмешит!
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Мужчина спросил у мальчика как добраться до почты. Ответ мальчишки тебя рассмешит! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Маленький мальчик ждал, когда его мать выйдет из магазина.
Пока он стоял, к нему подошел мужчина и спросил: «Сынок, ты можешь подсказать мне, где находится почтовое отделение в этом городе?»
Маленький мальчик ответил: «Да, конечно! Просто идите прямо по этой улице, и в конце поверните направо. Почта будет именно там.»
Мужчина поблагодарил мальчика и сказал ему: «Я новый пастор в вашем городе. Я хотел бы, чтобы вы с семьей пришли в церковь в воскресенье. Я расскажу тебе, как попасть на небеса.»
Маленький мальчик подумал, и с усмешкой ответил: «О, да ладно тебе… Ты даже не знаешь, как добраться до почты.»
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