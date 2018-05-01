Скатился, отписка: блогеры, о которых все забыли

Популярность — довольно нестабильная вещь, особенно если дело касается интернета. Вчерашние звезды YouTube уже никого не интересуют, а нынешние дарования запросто могут кануть в Лету уже завтра. «Лента.ру» вспомнила некогда самых популярных российских видеоблогеров, о которых вряд ли знает сегодняшнее поколение YouTube.

Андрей Нифедов

В конце 2007 года Андрей Нарцев (настоящая фамилия блогера) работал наладчиком и программистом станков на питерском заводе. Видимо, в такой монотонной деятельности 24-летнему мужчине не хватало креатива, поэтому он уже тогда решил осваивать YouTube. Первые ролики были обучающие: на канале subwayminder выходили видеоуроки по монтажу в программах Adobe Audition и FL Studio.

Спустя несколько лет Нифедов решил полностью пересмотреть свое творчество. В 2011 году в России стали набирать популярность обзорщики трешовых видео Макс +100500 и его копия Стас Давыдов . Не уловить тенденцию было сложно: их ролики ежедневно просматривали сотни тысяч, поэтому Нифедов захотел повторить их успех.

Однако стать третьим в этой компании у него бы вряд ли получилось: пришлось выдумывать некую изюминку. В результате вместо говорящей головы Нифедова в кадре появилась анимированная девушка по имени Нинель Пофиг, которую рисовал и озвучивал сам блогер. На волне популярности аниме идея понравилась подписчикам, а через какое-то время и сам Стас Давыдов признался, что смотрит обзоры Нинель.

Спустя год Нифедов серьезно обосновался в блогерской тусовке. Он открыл канал под названием «Омское ТВ»: название отсылало к мему про омскую птицу, который даже в 2012 году уже считался тухловатым, однако самым юным пользователям YouTube понравилось, и даже спустя шесть лет нейминг не изменился.

Первые ролики на канале не вызывали особой реакции ни от подписчиков, ни от случайных зрителей. Нифедов ходил по улицам и устраивал опросы в стиле парней из «Реутов-ТВ». Только в отличие от Мезенцева и Маркони, вопросы и действия блогера вызывали испанский стыд. Мужчина подходил к школьникам, бомжам и пенсионерам и спрашивал у них про смерть Гуфа и наступление лета, а после ответа наигранно кривлялся и смеялся. Этот формат прожил недолго, но провал, как оказалось, стал предтечей превращения Нифедова в одного из самых популярных блогеров России.

Новый проект получил название «Школоблоггеры»: в нем Андрей в своей манере (с идиотскими шутками и дешевыми коктейлями в руках) обозревал творчество юных дарований, которые выкладывали свои первые ролики на просторы YouTube. Настоящий успех для Нифедова случился уже после пилотного выпуска, когда на него обратил внимание тогдашний король Рунета Илья Мэддисон . Тот похвалил блогера в соцсетях, после чего количество подписчиков Нифедова стало расти в геометрической прогрессии.

Автор «Школоблоггеров» зазывал к себе всех друзей и родственников, чтобы те вели новые передачи. Канал настолько разросся, что Нифедов нанял продюсера и даже снял офис в Петербурге. Однако ни одна из сторонних передач не пользовалась такой бешеной популярностью, как флагманская, и практически все они в итоге закрылись.

Успех «Омского ТВ» длился максимум пару лет. С каждым новым видео количество просмотров падало. Если первые ролики «Школоблоггеров» смотрели миллионы пользователей, то сегодня подобные видео набирают в лучшем случае 100 тысяч. Это катастрофический результат при 2,6 миллиона подписчиков.

Причин этому несколько. Во-первых, блогеру буквально «всадили нож в спину» коллеги Юрий Хованский и Илья Мэддисон, которые начали публично унижать Нифедова и обвинять его в разных грехах: начиная с выпивки в окружении малолетних подписчиц и заканчивая уходом из семьи. Упреки ранее лояльного «короля» крайне негативно сказались на репутации Нифедова.

Во-вторых, за шесть лет существования «Омского ТВ» канал практически не изменился. Тот же монтаж, та же музыка и те же детские шутки и кривлянья в каждом ролике. Не помогают даже максимально кричащие названия типа «Реакция гея на вагину» или «Бухую мать скрутила полиция». И если несколько лет назад такой контент еще можно было воспринимать, то в 2018 году он смотрится просто дико и неуместно. Даже те самые герои «Школоблоггеров» давно переросли «учителя» и снимают гораздо более интересный контент, чем бывший топовый видеомейкер.

Впрочем, блогер не сильно переживает о потерянной популярности. Вместе с женой он перебрался из Питера в деревню и мечтает стать фермером. Благо, денег от рекламных интеграций у него пока хватает.

Рома Желудь

Сегодня имя Ромы Желудя (в жизни — Игнат Керимов) упоминается очень редко, в основном самим Ромой. Однако в 2010 году о нем знал чуть ли не каждый школьник. Кто-то его ненавидел, кто-то обожал, но факт остается фактом — Желудь никого не оставлял равнодушным.

Видеоблогерскую карьеру парень начал еще в 2010 году, когда ему было всего 14 лет. Он записал на камеру эмоциональную реакцию на друзей, которые постоянно доставали его дурацкими сообщениями во «ВКонтакте». Актуальный на тот момент ролик быстро набрал вирусную популярность, а в Желудя начали влюбляться первые школьницы-фанатки.

Количество подписчиков росло с каждым новым видео. Интересно, что у блогов не было какой-то определенной темы: Желудь показывал свою квартиру, общался с родителями на камеру или рассуждал на любые отвлеченные вопросы. Видимо, фанатов подкупала искренность молодого человека, потому что за ним следовала целая армия поклонников (как в сети, так и в реальной жизни).

На волне такой популярности Рома (или его родители) поняли, что рост аудитории необходимо монетизировать. Поэтому блогер начал петь песни и снимать на них клипы.

К 2012 году парень стал настолько узнаваем, что его начали звать на телевидение. В то время это считалось огромным успехом, ведь для серьезных людей с экрана YouTube просто не существовал. Сначала Керимов стал соведущим одного выпуска программы «Пусть говорят», где вместе с Андреем Малаховым на протяжении нескольких часов общался с другими прославившимися в интернете людьми. Затем он устроился вести передачу «Неформат чарт» на «Муз-ТВ», а в 2013 году его пригласили провести «Премию МУЗ-ТВ» и даже выступить на разогреве у легендарного певца Джастина Бибера (который, к слову, тоже начинал карьеру с видео на YouTube).

Тогда молодой Желудь был уверен, что работа на ТВ принесет гораздо более широкую известность, чем обычный канал на YouTube, поэтому практически полностью отстранился от видеоблогинга. К сожалению, для него «в телевизоре» места уже не было.

Сначала Рому уволили с передачи «Неформат чарт» после того, как он несколько раз пропустил запись съемок. Скорее всего, продюсеры канала «Муз-ТВ» поняли, что перед ними — безответственный подросток, которому рано еще доверять целую передачу. Затем парень поругался с Яной Рудковской, закрыв себе еще один проход в шоу-бизнес.

В итоге из главного подростка на YouTube Рома Желудь превратился в забытого всеми татуированного мужчину, который выступает на разогревах у певицы Maksim в российской глубинке. Вместо миллионов просмотров сейчас его ролики смотрят 30-50 тысяч человек, а иногда и меньше.

В последнее время Керимов пытается вернуть былую славу. Бывшая звезда спорит с другими приглашенными гостями на передаче Малахова, заходит в гости к Урганту и Дружко и записывает новые песни под псевдонимом Тони Фиаско, однако это никак не меняет ситуацию: статистика подписок/отписок на канале близка к нулю.

Сергей Дружко

Феномену Сергея Дружко сложно придумать какое-либо адекватное объяснение. Шоу бывшего актера на YouTube выстрелило с такой силой, что канал Druzhko Show несколько недель не покидал первые строчки всемирного рейтинга самых быстрорастущих каналов.

Идея успешного шоу как будто лежала на поверхности: взять героя популярного мема и сделать с ним передачу о других мемах. Авторы программы так и поступили, в результате чего набрали почти три миллиона подписчиков в рекордно короткие сроки.

Помимо знаменитости в лице Сергея Дружко, созданием шоу занималась огромная команда: сценаристы-кавээнщики, операторы, режиссеры, гримеры, продюсеры, осветители — легче перечислить тех, кто там не участвовал.

Несмотря на огромное количество просмотров первой серии (почти 16 миллионов на сегодняшний день), многие пользователи сразу же задались вопросом: а сколько вообще подобное шоу может протянуть? Большинству подписчиков было понятно, что в таком формате долго держать накал не получится — это одноразовая шутка.

Собственно, сомневающиеся зрители были отчасти правы. Уже с третьего выпуска фирменные повороты головы Дружко начали надоедать, соведущий Шагинян стал повторяться, а шутки из сценария куда-то потихоньку испарялись. Тем не менее пользователи по инерции подписывались, а Дружко и команда продолжали увеличивать гонорары за рекламные интеграции.

Канал активно набирал аудиторию до августа. Этому способствовали «звездные» гости, которые приходили к Сергею практически в каждый выпуск. Однако в августе 2017 года случился перелом: зрители поняли, что из раза в раз смотрят практически одно и то же. У авторов явно закончились оригинальные идеи, поэтому некоторые серии сложно было даже просто досмотреть до конца. Если поначалу было забавно наблюдать за тем, как максимально далекий от интернета взрослый мужчина рассуждает о версусе Ларина и Джарахова, то спустя 10-15 выпусков это уже никого не смешило.

В результате Druzhko Show снова попал во всемирный рейтинг, только на этот раз отрицательный: аккаунт на длительное время завис в топе YouTube-каналов, стремительно теряющих аудиторию. Не помог и перезапуск шоу, которое теперь превратилось в псевдодокументальный фильм о жизни актера.

Спустя восемь месяцев создателям канала так и не удалось выправить плачевную статистику: в среднем от Druzhko Show отписывается по 45 тысяч человек в месяц. Просмотры также серьезно просели, редкое видео теперь собирает хотя бы миллион.

Эльдар Бродвей

Эльдар Бродвей был одним из немногих успешных представителей уже забытого на YouTube жанра скетчей. Он начал публиковать видео в 2011 году: с первых роликов стало понятно, что, кроме шуток про фекалии, секс и геев, на канале практически не будет других тем. Эльдар и сам неоднократно вспоминал, что на его творчество сильно повлиял мультсериал «Гриффины», где подобного «сортирного» юмора было предостаточно.

Кроме того, подавляющее большинство роликов снимались (и продолжают сниматься) в квартире блогера. То ли он предпочитает затворнический образ жизни, то ли у него агорафобия, то ли он просто ленивый, но разнообразия в его видео крайне мало. И тем не менее Бродвею удалось найти свою аудиторию (в основном подростки).

Бродвей брал не столько юмором, сколько харизмой и актерским мастерством: он неплохо отыгрывал как гопников, так и врачей, глупеньких девушек и других героев старых анекдотов. Не обошлось и без патронажа Мэддисона, который пару раз репостил скетчи Эльдара на свою страницу во «ВКонтакте». Сложно сказать, делал он это из лучших побуждений или за деньги, однако благодаря этому о Бродвее узнала общественность.

Стоит отметить, что скетчер уделял своему хобби очень много времени, однако это отчасти его и погубило. На пике видеоблогерской карьеры мужчина выпускал по 3-4 ролика в день. И хотя их длительность не превышала минуты, Эльдар распылялся на каждый из них.

Однако шутить нон-стоп на протяжении нескольких лет не могут даже сценаристы Comedy Club, поэтому многие подписчики стали замечать падение уровня юмора. Да и рекламы в видео стало слишком много, поэтому блогер постепенно начал терять просмотры.

По прошествии времени ситуация только усугубилась. В настоящее время ролики в среднем собирают всего по 60-70 тысяч просмотров, при том что на пике Бродвея смотрели сотни тысяч. Видимо, статистика отписок на канале сейчас настолько удручающая, что Эльдар предпочел ее попросту скрыть.

Тем не менее блогер не расстраивается и продолжает выпускать большое количество контента: записи выходят практически ежедневно. Кроме того, Эльдар, как и каждый забытый блогер, заседает на стримах перед немногочисленной, но очень преданной аудиторией.