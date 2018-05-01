Собибор: подвиг советского офицера в немецком концлагере

Всего в концлагере Собибор, расположенном в Польше, были умерщвлены около 250 тысяч узников. Советский военнослужащий Александр Печерский должен был тоже пополнить этот печальный список. Но он сдаваться не желал. В 1943 году он поднял в Собиборе восстание, которое закончилось единственным за всю историю войны успешным массовым побегом заключенных.

Александр Аронович Печерский ушел на фронт в первый же день войны — 22 июня 1941 года. В том же году он попал в плен. Пытался бежать. Но план провалился. Позже фашисты, узнав о еврейском происхождении советского офицера, заперли его в подвале. Там он в кромешной тьме провел долгих 10 дней.

В 1942 году Печерского отослали в Минский трудовой лагерь, а уже в следующем 1943 году он был отправлен туда, откуда не возращаются — в польский концентрационный лагерь Собибор. Казалось, это был конец. Но только не для Александра.

Побег из Собибора

Александр Печерский понимал, что уходить из концлагеря необходимо всем узникам одновременно. В противном случае даже самый идеальный план побега был обречен на провал. На счастье Печерского, кроме него в Собибор отправили еще несколько сотен военнослужащих Красной Армии, в лице которых вдохновитель и нашел поддержку. Однако все же 130 человек предпочли остаться в концлагере, где вскоре и были уничтожены.

14 октября 1943 года Александру и 420 его соратникам удалось ликвидировать 12 сотрудников лагерной администрации. Для того чтобы не поднимать шум, фашистов по одному заманивали на склад якобы для примерки новой одежды, и там убивали их. Согласно плану Сашко, как ласково называли Печерского его товарищи, необходимо было захватить комнату с оружием. Однако сделать этого беглецы не успели. Охрана подняла тревогу.

После побега

По восставшим открыли огонь, в результате чего приблизительно восемь десятков заключенных были убиты. Остальные попытались скрыться в окрестных лесах и деревнях. 170 человек поймали позже. Многих из них сдали немцам местные жители. Понятно, что ни одного из обнаруженных беглецов в живых не оставили.

Сам Александр Печерский и еще 8 его товарищей благополучно добрались до Белоруссии, где присоединились к одному из партизанских отрядов. Однако после прихода войск Красной Армии Печерского за пребывание в фашистском плену отослали в штрафной батальон. Но и там Сашко не терял оптимизма и с честью воевал до самой Победы.

Вместо награды порицание

По окончании войны Печерский возвратился в родной город Ростов-на-Дону, где устроился на завод. Он женился. У супругов родилась дочь. Там же в Ростове Александр Аронович и скончался в январе 1990 года.

В СССР уникальный поступок Печерского никто не оценил. Напротив, плен и восстание, организованное им в Собиборе, оставались клеймом на его биографии. Из-за этого он в свое время даже лишился работы.

После распада СССР Печерскому опять не дали никаких наград за его геройский поступок. Только 11 лет назад на здании, где проживал Александр Аронович, установили мемориальную доску.