ХАБИБ: У меня теперь есть своя история

Почти три месяца назад стартовали кастинги проекта ПЕСНИ, два крутых продюсера ТИМАТИ Максим Фадеев отобрали команды, которые заселились в башню Меркурий в Москва Сити. Две тысячи квадратных метров замкнутого пространства. Отсутствие гаджетов, соцсетей и связи с внешним миром. Поминутно расписанный график. Лучшие представители музыкальных лейблов MALFA и Black Star. И жесткая борьба за мечту под прицелом камер в режиме 24/7.

Наш земляк, блогер и шоумен Арсен Карапетян, побывал на съемках реалити «ПЕСНИ», где смог пообщаться с участником проекта, известным блогером, исполнителем каверов и авторских песен ХАБИБом и узнать что такое шоу —бизнес.

Арсен Карапетян: ХАБИБ, что ты ждешь от проекта?

— До прихода на проект у меня была своя аудитория, но проект дает возможность заявить о себе на федеральном канале— это первое, с тобой работают два крутых продюсера страны, работает большая команда профессионалов и наша задача здесь сделать максимум усилий, чтобы зрители, которых уже 40 миллионов, увидели и поверили тебе. Это шанс, один из миллиона. Мне такой шанс дали зрители, и я здесь нахожусь, чтобы этот шанс использовать. Здесь все находятся ради этого шанса. Проект «ПЕСНИ» — это крутое шоу, которого еще не было.

Когда ты шел на проект, ты уже знал, что будут реалити «ПЕСНИ»?

— Когда мы шли на проект, мы не знали, что будет реалити, что мы будем все жить под телекамерами. Это был сюрприз, но новость пушка. Это круто реально.

В каком жанре ты себя видишь?

— В жанре поп-музыки. Конечно, загонять себя в какие-то рамки не хочется, у каждого должна быть своя фишка, свой стиль.

Шоу бизнес это…?

— Как говорит Максим Александрович (М. А. Фадеев, продюсер проекта, -прим. автора), шоу бизнес— это продукт, который нужно качественно делать и хорошо продвигать.

Ты известен как исполнитель каверов, но еще и пишешь песни. Какая авторская песня для тебя самая ценная?

— Самая ценная песня еще не вышла, но будет уже скоро.

Как твои близкие относятся к твоему творчеству?

— У меня сложная история. Я работал криминалистом и в один прекрасный момент, я понял, что больше не хочу заниматься этим, а хочу заниматься музыкой. Для родителей это было ударом, они конечно знали, что я занимаюсь музыкой, но не думали, что все так серьезно. Для всех государственная служба это стабильный заработок, пенсия, и люди обычно держатся за должность на госслужбе. Во мне льется такая кровь, кровь такого человека, который хочет наоборот от этой стабильности уйти, выйти из зоны комфорта и начать делать что-то свое.

Родители до сих пор против?

— Нет, сейчас родители начали понимать, что я занимаюсь музыкой серьезно, т.е не шлатай-балтай хожу и ничего не делаю. Нет, я работаю, я выступаю, я зарабатываю, придумываю, постоянно кручусь-верчусь, я не сижу на месте, они это видят и понимают, что есть потенциал. А сейчас, наверное, уже гордятся.

Ты давно разговаривал с родителями?

— Да, давно. По правилам проекта нам нельзя общаться с внешним миром. Пошла третья неделя как я не разговаривал с мамой и папой, не знаю как у них там дела. Передайте им, что я их люблю, всегда о них помню, очень хочу позвонить, но пока не могу.

Ты пришел на проект по результатам зрительского голосования и тебя не брали ни в одну из команд, что ты чувствовал? Как себя подбадривал?

— Я себе четко поставил задачу попасть в команду и заниматься делом. Первую неделю было очень тяжело, хоть я этого и не показывал. Но эта ситуация меня мотивировала попасть в команду, я постоянно занимался, играл, я не спал, писал песни.

Почему тебя так мало показывают?

— Я пришел на проект не выяснять отношения, я пришел доказать, что человек, которому сказали нет, он может идти дальше.

Ты не думаешь, что тебя испытывали?

— Да, это реалити шоу. Есть какие-то испытания, и эта ситуация одна из них. Смогу ли я справиться, а не скажу ли я, что хочу домой? Мной никто не занимался, на меня не обращали внимание. Я прошел этот этап и сейчас я в команде, я прекрасно общаюсь с ребятами, и я рад, что так все получилось. У меня теперь есть своя история.

Смотри шоу «ПЕСНИ» каждую субботу в 21:00 и реалити «ПЕСНИ» по будням в 01:00 на ТНТ Фото ТНТ