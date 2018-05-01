«Вот теперь зажЫвем!»: Россию подвергли «Монстрации»

Одновременно с первомайскими демонстрациями по России прокатилась традиционная молодежная акция под названием «Монстрация». Это массовое художественное действо в виде шествия с абсурдными лозунгами и транспарантами.

Первыми к «Монстрации» присоединились жители Дальнего Востока. В Хабаровске акция стартовала в парке «Динамо». Горожане были в карнавальных костюмах, а в руках они держали плакаты «Как тебе такое, Илон Маск », «Зато не как на Украине» «Вот теперь зажЫвем!», «Стадо баранов», «Бунд!» и так далее.

Вышли на «Монстрацию и около трех тысяч жителей Новосибирска. Два года назад шествие было вписано в план городских первомайский мероприятий и прошло в рамках общегородского молодежного шествия — от Дома офицеров до площади Ленина, передает ТАСС

В Красноярске „Монстрация“ прошла под лозунгами „Вчера меня укусил клещ, и вот я здесь“, „Этот лозунг не стоит бумаги, на которой он написан, „Страдаем фигней в двух поколениях“.

Состоялась „Монстрация“ и в городе Омске, хотя изначально местная администрация была против проведения акции.

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