25 вопросов для тимбилдинга, которые помогут вам узнать своих коллег лучше

Вряд ли кто-то может поспорить с тем, что зачастую вопросы, которые «помогают» лучше узнать коллег, и игры — это сплошное притворство. Все мы были жертвами разных упражнений для тимбилдинга.

Тем не менее, очень важно знать, как все-таки растопить лед и пробить стену недоверия на работе.

В конце концов, всегда сложно работать с людьми, с которыми нет взаимопонимания. Доверие — это самый важный пункт в командном сотрудничестве. Чем больше доверия, тем лучше будет работать коллектив. Чтобы построить доверие внутри команды, необходимо задать несколько правильных вопросов, которые помогут сотрудникам ближе познакомиться друг с другом. Вот некоторые из них:

№1: Какой была твоя первая работа?

Это довольно скромный и обычный вопрос. И все же ответы на него всегда интересные. Забавно, когда ваш начальник рассказывает, что в свое время работал чистильщиком бассейнов, а ваш коллега — в приемной врача своей мамы.

№2: Ты когда-то встречал знаменитость?

Это интересный вопрос, поскольку так вы можете узнать, какими людьми восхищаются ваши коллеги. Очень часто людей сближает взаимная любовь к Джуду Лоу , или забавная история о том, как менеджер встретил Леброна Джеймса на заправке.

№3: Что ты сейчас читаешь?

Люди всегда ищут, что бы нового почитать, поэтому книги — отличный способ познакомиться ближе. Если вы узнаете, что читают ваши коллеги, вы лучше поймете их интересы.

Фото: Unsplash

№4: Какой навык ты хотел бы освоить?

Так ваши коллеги расскажут вам, в какую сторону хотят развиваться и что им нравится. Например, кто-то скажет, что хотел бы выучить итальянский, а кто-то признается, что мечтает научиться обрабатывать древесину.

№5: Кем ты восхищаешься?

С помощью этого вопроса вы узнаете взгляды человека на жизнь. Это отличный способ понять, кого и что ценит ваш коллега.

№6: Какие фильмы ты бы мне посоветовал?

Возможно, вы уже задавали этот вопрос раньше, но не стоит его недооценивать. Фильмы — отличная тема для разговора. Все любят отвечать на этот вопрос и слушать ответы других. Довольно часто люди прислушиваются к рекомендациям, а затем обсуждают этот фильм во время обеденного перерыва.

Фото: Unsplash

№7: У тебя есть любимые цитаты?

Цитаты, которые нравятся человеку — прекрасное отражение его мировоззрения. Задав этот вопрос, можно узнать своих знакомых лучше.

№8: Что тебя в последнее время приятно удивило?

Хотя этот вопрос может показаться немного расплывчатым, ответы на него часто оказываются очень интересными. Может быть, кто-то расскажет, что попробовал тыквенный суп, и он оказался вкусным, или сходил в новый ресторан, и сервис там оказался очень хорошим. Этот вопрос лучше задавать людям, с которыми вы уже немного знакомы.

№9: Какую музыку ты слушал десять лет назад?

На этот вопрос невозможно ответить без улыбки. Вы поделитесь стыдными воспоминаниями о музыкальных предпочтениях в молодости и узнаете, каким чувством юмора обладают ваши коллеги.

№10: Какое твое первое воспоминание?

Обычно о таком не говорят даже с близкими друзьями, поэтому ответ на этот вопрос создаст особенную связь между двумя людьми. Это скажет многое о том, кем является человек.

№11: Посещал ли ты недавно места, в которых никогда не был?

Обмен новым и необычным опытом — прекрасный способ познакомиться с человеком ближе. К тому же, так вы можете узнать о новом ресторане или книжном магазине, которые покажутся вам интересными.

Фото: Unsplash

№12: Какая твоя любимая семейная традиция?

С помощью этого вопроса вы узнаете что-то о семье вашего коллеги и о том, что объединяет их всех вместе.

№13: Кто оказывал на тебя самое большое влияние в детстве?

Мама, спортсмен, дедушка или бабушка, учительница. Всегда интересно услышать ответ на этот вопрос. Так вы поймете, кто же сыграл главную роль в формировании характера вашего собеседника.

№14: Какую первую вещь ты купил на собственные деньги?

Может быть, это была золотая рыбка или пара кроссовок Air Jordan. Это еще один замечательный вопрос, который вызывает чувство ностальгии и проливает свет на интересы и ценности людей в прошлом.

№15: Что бы ты хотел сделать в этом году, чего не делал раньше?

Этот вопрос лучше, чем «у тебя есть цели на этот год?». Таким образом вы увидите, о чем мечтает человек и чего бы он хотел достичь.

№16: Что заставило тебя улыбнуться в последнее время?

Ответы на этот вопрос всегда очень милые. Возможно, ваш коллега расскажет о своих детях или о красивом дереве, которое встретил на пути домой.

Фото: Unsplash

№17: Какое твое любимое место на планете?

Вы услышите разные и интересные ответы — может быть, окажется, что у ваших коллег одно и то же «любимое место» в Испании, или кому-то нравится ресторан в двадцати минутах от вашего дома.

№18: А у тебя были уже 15 минут славы?

На этот вопрос существует множество разных ответов. Вы удивитесь, когда ваш коллега расскажет, что о нем писали в газете или рассказывали в вечерних новостях. Это отличный повод для приятной беседы.

№19: Какой совет ты считаешь самым ценным?

Благодаря этому вопросу вы узнаете, какую мудрость человек ценит больше всего.

№20: Что ты любишь есть на завтрак?

Удивительно, но ответ на этот вопрос поможет выстроить более теплые отношения с коллегами.

Фото: Unsplash

№21: О какой благотворительной организации ты хотел бы, чтобы узнали больше людей?

Это потрясающий вопрос. Одна компания таким образом делала небольшие пожертвования в каждую упомянутую организацию.

№22: У тебя есть фобии, которые ты хотел бы побороть?

Пауки, высота, океан… Поделившись своими страхами, человек будет чувствовать себя с вами комфортнее.

№23: Ты возвращал в последнее время свои покупки обратно в магазин? Почему?

Так вы узнаете, почему человек покупает вещи и что его в них не устраивает.

№24: Ты коллекционируешь что-то?

Не спрашивайте о хобби. Этот вопрос лучше. Может быть, вы узнаете, что кто-то коллекционирует бабочек или отправляет домой открытки из каждой поездки.

№25: Какая твоя любимая каша на завтрак?

Ответы на этот вопрос постоянно удивляют. Однажды руководитель одной компании настолько была поражена восторженными ответами своих сотрудников, что организовала для своей команды День Овсянки.

Эти вопросы — это отличный вариант для знакомства с новыми сотрудниками, проведения совещаний и даже встреч за чашкой кофе. Попробуйте это. Вы будете приятно удивлены результатами.

Источник.

Материалы по теме:

Три способа построить энергичную команду

Окружи себя лучшими: как вашей компании собрать сильную команду

Как правильно расставить приоритеты вместе с командой за 7 шагов

Основали стартап? Теперь ваша новая должность — главный стратег