Кардашьян и Бибер курят в сторонке: беспощадные пародии на селебрити

Австралийская актриса Селеста Барбер смешно и точно пародирует фотографии знаменитостей в инстаграме. На ее аккаунт подписаны уже больше трех миллионов человек.

Здесь и далее фото @celestebarber

Инстаграм Барбер начал набирать популярность еще в 2015 году, когда комедиантка запустила челлендж пародий на знаменитостей. Главной целью акции было напомнить, что за гламурными картинками в инстаграме скрываются обычные люди.

«Люди все воспринимают слишком серьезно. Они одержимы знаменитостями, их богатством, их образом жизни и прочими вещами. При этом сами селебрити думают, что делают обычные вещи. К примеру, Ким Кардашьян позирует для инстаграма на куче грязи. Скажите, кто из нас делал бы это в обычной жизни?» — делилась Барбер размышлениями в одном из интервью.

И действительно, пока одна половина людей хвастается своими гламурными и отфильтрованными фотографиями в дорогих интерьерах, другая, глядя на них, испытывает собственную несостоятельность.

Свои ироничные коллажи Барбер публикует уже около трех лет. Часто она ставит хэштег #celestechallengeaccepted, призывая остальных пользователей сети присоединиться к ее флешмобу.

Порой комедиантка делает видеопародии, которые просто необходимо досмотреть до конца.

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) 4 Апр 2018 в 3:19 PDT Кроме знаменитостей Барбер иногда находит фотографии обычных моделей и повторяет их позы.

По словам Барбер, не стоит стараться быть похожими на звезд с их идеальными формами, образами и позами. Актриса продвигает идеи бодипозитива и возвращает людей к реальности своим примером.

«С Днем рождения мой дорогой муж! Я тебя люблю больше, чем Ким любит Канье и примерно также, как Канье любит Ким».

«Когда просыпаешь свой будильник».

«Когда ты настолько горяча, что тебе приходится лежать на ступеньках так, чтобы никто не смог избежать тебя».

«Доверие — база всех отношений».

«Когда ты упал, а люди пользуются шансом, чтобы сфотографировать тебя».

«До/После».

«Если вы ищите кого-то из нас, то мы будем здесь заниматься любовью на камеру».

«Новогодняя вечеринка 2017 / вторая неделя 2018 года».

«Либо ты можешь совладать с джетлагом, либо джетлаг овладевает тобой».

«Достопримечательности, Лос-Анджелес стайл».

Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) 28 Мар 2018 в 2:20 PDT На данный момент у Селесты 3,6 миллионов подписчиков, она также стала «Самой смешной леди инстаграм» по версии сайта WhoHaHa, рассказывающем о женщинах в комедии. Являясь достаточно популярной, актриса часто ездит в туры, где рассказывает о том, каково это — быть анти-инфлюенсером.