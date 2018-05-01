Кардашьян и Бибер курят в сторонке: беспощадные пародии на селебрити 

Австралийская актриса Селеста Барбер смешно и точно пародирует фотографии знаменитостей в инстаграме. На ее аккаунт подписаны уже больше трех миллионов человек.
Среди звезд, которых она пародирует, Ким Кардашьян, Бейонсе, Рианна, Ники Минаж, Миранда Керр, Наоми Кэмпбелл, Бритни Спирс, Джастин Бибер, Майли Сайрус, Роуз Хантингтон-Уайтли, Дженнифер Лопес и другие.
Здесь и далее фото @celestebarber
Инстаграм Барбер начал набирать популярность еще в 2015 году, когда комедиантка запустила челлендж пародий на знаменитостей. Главной целью акции было напомнить, что за гламурными картинками в инстаграме скрываются обычные люди.
«Люди все воспринимают слишком серьезно. Они одержимы знаменитостями, их богатством, их образом жизни и прочими вещами. При этом сами селебрити думают, что делают обычные вещи. К примеру, Ким Кардашьян позирует для инстаграма на куче грязи. Скажите, кто из нас делал бы это в обычной жизни?» — делилась Барбер размышлениями в одном из интервью.
И действительно, пока одна половина людей хвастается своими гламурными и отфильтрованными фотографиями в дорогих интерьерах, другая, глядя на них, испытывает собственную несостоятельность.
Свои ироничные коллажи Барбер публикует уже около трех лет. Часто она ставит хэштег #celestechallengeaccepted, призывая остальных пользователей сети присоединиться к ее флешмобу.
Порой комедиантка делает видеопародии, которые просто необходимо досмотреть до конца.
Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) 4 Апр 2018 в 3:19 PDT Кроме знаменитостей Барбер иногда находит фотографии обычных моделей и повторяет их позы.
По словам Барбер, не стоит стараться быть похожими на звезд с их идеальными формами, образами и позами. Актриса продвигает идеи бодипозитива и возвращает людей к реальности своим примером.
«С Днем рождения мой дорогой муж! Я тебя люблю больше, чем Ким любит Канье и примерно также, как Канье любит Ким».
«Когда просыпаешь свой будильник».
«Когда ты настолько горяча, что тебе приходится лежать на ступеньках так, чтобы никто не смог избежать тебя».
«Доверие — база всех отношений».
«Когда ты упал, а люди пользуются шансом, чтобы сфотографировать тебя».
«До/После».
«Если вы ищите кого-то из нас, то мы будем здесь заниматься любовью на камеру».
«Новогодняя вечеринка 2017 / вторая неделя 2018 года».
«Либо ты можешь совладать с джетлагом, либо джетлаг овладевает тобой».
«Достопримечательности, Лос-Анджелес стайл».
Публикация от Celeste Barber (@celestebarber) 28 Мар 2018 в 2:20 PDT На данный момент у Селесты 3,6 миллионов подписчиков, она также стала «Самой смешной леди инстаграм» по версии сайта WhoHaHa, рассказывающем о женщинах в комедии. Являясь достаточно популярной, актриса часто ездит в туры, где рассказывает о том, каково это — быть анти-инфлюенсером.