Как провести выходные с пользой для себя 

Если ты с ужасом вспоминаешь, что совершенно не знаешь, чем заняться на майских праздниках, у нас есть несколько хороших материалов, которые можно использовать как путеводители к самосовершенствованию и новым впечатлениям.
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