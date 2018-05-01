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У тебя борода, я скажу тебе да: актеры, которым никогда не нужно бриться
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У тебя борода, я скажу тебе да: актеры, которым никогда не нужно бриться 

Peopletalk 45 минут назад
Фото: Peopletalk
Эти голливудские красавчики хороши в любом виде. Но нам все же кажется, что борода делает их особо сексуальными.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-tebya-boroda-ya-skazhu-tebe-da-aktery-kotorym-nikogda-ne-nuzhno-britsya/
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