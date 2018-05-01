У тебя борода, я скажу тебе да: актеры, которым никогда не нужно бриться

Эти голливудские красавчики хороши в любом виде. Но нам все же кажется, что борода делает их особо сексуальными. все слайды Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-tebya-boroda-ya-skazhu-tebe-da-aktery-kotorym-nikogda-ne-nuzhno-britsya/