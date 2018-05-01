Личный тренер Новицки подшутил над возрастом 39-летнего баскетболиста

Тяжелый форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки в своем «твиттере» признался, что его вдохновил поступок защитника «Индианы Пэйсерс» Виктора Оладипо , который после вылета его команды из плей-офф после поражения от «Кливленд Кавальерс» в тот же вечер связался с личным тренером, чтобы согласовать расписание тренировок. 39-летний Новицки поступил по примеру Оладипо, однако тренер немца решил пошутить над многолетним ветераном лиги.

«Я тебе еще 4 года назад говорил, что как игрок ты закончился 4 года назад. Уровень твоей игры регрессирует с тех пор, как Хавличек перехватил у тебя мяч (шуточный намек на перехват Хавличека в серии плей-офф против «Филадельфии» в 1965 году, один из самых знаменитых моментов в истории НБА). Твои забеги через всю площадку спланированы по календарю. Но если ты переведешь мне 561 биткоин (5 млн долларов), то можем начать хоть завтра», — ответил Новицки его личный тренер.