Язык тела: как понять, что ты ему нравишься

Он может говорить все что угодно — все равно поведение и жесты скажут намного больше. Если ты сомневаешься в том, что нравишься ему, проследи за тем, как он меняется при встрече с тобой, куда кладет руки и как на тебя смотрит. Если ты совсем не разбираешься в мужском языке тела, то мы тебе в этом поможем.

Как понять, что ты ему нравишься:

Он поправляет одежду — хочет выглядеть привлекательным в твоих глазах.

Его тело напряжено и вытянуто вверх, а подбородок приподнят.

Его брови приподняты, как бы выражая удивление.

Он крутит кольцо на пальце (главное — не обручальное) или теребит пуговицу на пиджаке.

Он демонстративно разглядывает тебя.

Он трогает волосы: приглаживает их или, наоборот, лохматит.

Во время разговора он случайно касается твоей руки или плеча.

Он повторяет твои жесты — например, вслед за тобой достает свой телефон из кармана.

Последи за его глазами: если при взгляде на тебя его зрачки расширяются, ты ему нравишься. Сужаются — у тебя нет шансов.

Если вы находитесь в компании, и он рассказывает шутку, а потом сразу переводит взгляд на тебя — ему интересна твоя реакция. Хочет убедиться, что развеселил тебя.

Но точный ответ на этот вопрос, конечно, знает профессиональный психолог!

Психолог, радиоведущая, руководитель центра «Новый горизонт»

Самый очевидный прием — это когда мужчина встречается взглядом с женщиной и сразу же отводит его. Но если в течение 40-50 секунд он возвращает взгляд, разворачивается в ее сторону, значит — проверяет, среагировала ли на него женщина. Если мужчина замечает, что он понравился женщине (женщина прихорашивается, поправляет волосы, серьги), у него моментально выбрасывается в кровь дополнительное содержание тестостерона.

Мужчина также может закидывать руки за голову, показывая сои мускулы. Это прием самцов приматов, так они демонстрируют себя самкам. Также мужчина мужчина может немного покачиваться взад-вперед и закладывать большие пальцы за ремень или за брюки (привлекая внимание к своей половой принадлежности), — все это говорит о желании привлечь к себе женское внимание.

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