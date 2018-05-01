Язык тела: как понять, что ты ему нравишься 

Он может говорить все что угодно — все равно поведение и жесты скажут намного больше. Если ты сомневаешься в том, что нравишься ему, проследи за тем, как он меняется при встрече с тобой, куда кладет руки и как на тебя смотрит. Если ты совсем не разбираешься в мужском языке тела, то мы тебе в этом поможем.
Как понять, что ты ему нравишься:
Он поправляет одежду — хочет выглядеть привлекательным в твоих глазах.
Его тело напряжено и вытянуто вверх, а подбородок приподнят.
Его брови приподняты, как бы выражая удивление.
Он крутит кольцо на пальце (главное — не обручальное) или теребит пуговицу на пиджаке.
Он демонстративно разглядывает тебя.
Он трогает волосы: приглаживает их или, наоборот, лохматит.
Во время разговора он случайно касается твоей руки или плеча.
Он повторяет твои жесты — например, вслед за тобой достает свой телефон из кармана.
Последи за его глазами: если при взгляде на тебя его зрачки расширяются, ты ему нравишься. Сужаются — у тебя нет шансов.
Если вы находитесь в компании, и он рассказывает шутку, а потом сразу переводит взгляд на тебя — ему интересна твоя реакция. Хочет убедиться, что развеселил тебя.
Но точный ответ на этот вопрос, конечно, знает профессиональный психолог!
Психолог, радиоведущая, руководитель центра «Новый горизонт»
Самый очевидный прием — это когда мужчина встречается взглядом с женщиной и сразу же отводит его. Но если в течение 40-50 секунд он возвращает взгляд, разворачивается в ее сторону, значит — проверяет, среагировала ли на него женщина. Если мужчина замечает, что он понравился женщине (женщина прихорашивается, поправляет волосы, серьги), у него моментально выбрасывается в кровь дополнительное содержание тестостерона.
Мужчина также может закидывать руки за голову, показывая сои мускулы. Это прием самцов приматов, так они демонстрируют себя самкам. Также мужчина мужчина может немного покачиваться взад-вперед и закладывать большие пальцы за ремень или за брюки (привлекая внимание к своей половой принадлежности), — все это говорит о желании привлечь к себе женское внимание.
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