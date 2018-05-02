Трогательное стихотворение влюблённой Женщины 

Ты войди в мою жизнь, или выйди,
И не стой на пороге…, холодно.
Ты реши, что ты хочешь ныне,
И не майся, душевным голодом.
Не терзай себя, глупой ревностью,
Не живи, каждый день сомненьями.
И обет, я не дам тебе верности,
Не пытай ты меня, откровениями.
Я устала от слов, скверности,
Что во взгляде холодном, сквозили.
Отдалась я, другой не верности,
И мы счастливы, вместе были.
Если любишь, попробуй верить,
Просто жить, на одном дыханье.
И не всех по себе, надо мерить,
Ведь любовь, это то же призвание…
Автор — Марина Анташеева