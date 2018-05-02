Трогательное стихотворение влюблённой Женщины

Ты войди в мою жизнь, или выйди,

И не стой на пороге…, холодно.

Ты реши, что ты хочешь ныне,

И не майся, душевным голодом.

Не терзай себя, глупой ревностью,

Не живи, каждый день сомненьями.

И обет, я не дам тебе верности,

Не пытай ты меня, откровениями.

Я устала от слов, скверности,

Что во взгляде холодном, сквозили.

Отдалась я, другой не верности,

И мы счастливы, вместе были.

Если любишь, попробуй верить,

Просто жить, на одном дыханье.

И не всех по себе, надо мерить,

Ведь любовь, это то же призвание…

Автор — Марина Анташеева