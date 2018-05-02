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Ибрагимович признался, что скучает по «Манчестер Юнайтед»
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Ибрагимович признался, что скучает по «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», признался, что скучает по своей бывшей команде, сообщает официальный твиттер «МЮ».
"Желаю удачи "Манчестер Юнайтед" и много трофеев. Я все еще скучаю по болельщикам и неиссякаемой энергии «Олд Траффорд». Хочу еще раз сказать всем спасибо за поддержку, что я получал от своих партнеров", — сказал он.
Также форвард заявил, что не стоит сомневаться в нынешнем наставнике «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
"Он знает, что делает и обязательно приведет команду к титулам", — подытожил швед.
За «Лос-Анджелес Гэлакси» 36-летний игрок выступает с марта нынешнего года, куда на правах свободного агента перешел из стана «МЮ». В MLS он провел пять встреч, в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» принял решение расстаться с защитниками Блиндом и Дармианом.
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