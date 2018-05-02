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Ван дер Ваарт: «Я не должен был покидать „Тоттенхэм“
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Ван дер Ваарт: «Я не должен был покидать „Тоттенхэм“ 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Мидтьюлланда» Рафаэль ван дер Ваарт признался, что сожалеет об уходе из «Тоттенхэма» летом 2012 года.
"Андре Виллаш-Боаш не был идеальным тренером для меня. Он купил Гильфи Сигурдссона и сказал мне, что именно он будет новой «десяткой» в команде. Мне показалось это странным, учитывая мои успехи в клубе в предыдущие два сезона.
Первый матч чемпионата я начал на скамейке запасных, а потом пришло предложение от «Гамбурга». Я подумал, что это отличная возможность вернуться туда. Но я не должен был покидать «Тоттенхэм», — цитирует футболиста FourFourTwo.
Голландец выступал за «шпор» с 2010 по 2012 год. В лондонском клубе он сыграл 77 матчей, забил 28 голов и отдал 18 голевых передач.
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