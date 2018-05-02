«Почему такой цветок растет без садовника», или Как мужчины реагируют на свои же подкаты в «Тиндере»

Красивый подкат — настоящее искусство. В этом деле важно не только завязать разговор, но и рассмешить девушку (так, чтобы она подумала, какой ты забавный, а не какой ты идиот). С этой сложной задачей справляются немногие, потому что фразы типа «ты не ушиблась, когда падала с небес?» вызывают рвотный рефлекс. Больше всего таких «пикаперов», конечно, собралось на просторах «Тиндера». Но как сами мужчины реагируют на такие подкаты? Разберем на примерах.

Сидела я на лекции по античной литературе, изучала мужчин, находящихся в радиусе 10 км от меня, и вдруг вижу до боли знакомое лицо — молодой человек, с которым на протяжении полугода у меня были крайне неопределенные отношения. Он, к слову, с «Тиндером» знаком давно и не стеснялся ставить суперлайки большегрудым дамам прямо во время свиданий со мной (да, у меня ангельское терпение). «Тиндер-мэтч» был моим первым контактом с ним за последние восемь месяцев, поэтому, естественно, я не упустила возможность поставить ему лайк. Так сказать, напомнить о своем существовании.

Ответный знак внимания последовал через пару дней (хоть у меня и нет ничего общего с теми большегрудыми дамами, которых он не обделял своим вниманием). «It's a match!» — говорит мне «Тиндер», и я решила применить его же коронный прием. Пишу: «Почему такой цветок растет без садовника?» и долго жду ответа. Не дождалась. Вместо него начали поступать звонки и сообщения в три часа ночи во все социальные сети. Теперь он напоминает о себе стабильно каждые два дня и по старинке зовет в кино. Вывод: подкат сработал. Говорит, посмеялся.

Вообще, к выбору мужчины (особенно на просторах Сети) я отношусь особенно серьезно, а для проведения моего эксперимента пришлось ставить лайки тем, с кем у меня нет ни одного общего друга в Facebook. Не хочется потом узнавать о том, что кто-то счел меня больной извращенкой. Но иногда все идет не по плану.

Так случилось с 29-летним Николаем — канадцем, который временно проживает в Москве. Выбран он был не случайно: общих знакомых нет, да и находился он от меня в радиусе аж 50 км. «Твои глаза — два океана. Так и хочется в них утонуть», — пишу я Коле. Коля отвечает: «А мы случайно не виделись в „Стрелке“ на прошлых выходных?» Упс. Анмэтч. На следующей вечеринке ловлю в толпе знакомый взгляд. Понимаю, что те самые два океана смотрят мне прямо в душу, и старательно делаю вид, что не узнаю канадца Колю из «Тиндера». Получаю в Facebook сообщение: «Не хочешь уединиться на лестнице и выпить водки? Ты, кажется, хотела утонуть в моих глазах?» Нет, Коля, нет.

Но чаще всего мужчин совсем не смущают странные подкаты. Они просто принимают все за чистую монету. Написала как-то я некоему Максиму, что он для меня слишком хорош, потому, скорее всего, у нас ничего не выйдет, но молчать о том, что у него невероятно красивые губы, я просто не могу. Нет чтобы сказать, что у меня примитивный юмор, он написал мне 12 сообщений о том, что нечего мне расстраиваться, ну и что, что он лучше меня, попытаться-то стоит.

На самом деле, мэтч — это еще не гарантия того, что «копия Киану Ривза », которому ты поставила лайк, тебе напишет. А упускать возможность иногда не хочется. Но использовать для этого тупые подкаты точно не стоит. Поэтому для таких ситуаций тоже надо выработать стандартный ненавязчивый и интригующий способ. В таком случае спасают гифки. Моя любимая — подмигивающая Рианна. А что? Всегда срабатывает.

А что думают по этому поводу мужчины?

Анри Бер (23)

Менеджер по развитию бизнеса

Я опытный пользователь «Тиндера». Девушки мне пишут довольно часто. Попадаются даже острячки с подкатами вроде «ты не ушибся, когда падал с небес?», но в основном это просто «привет». Подкатывать также нагло, как это делают мужчины, они стесняются. Не женское это дело. Но в 99% случаев первыми пишут «средние» девушки, я теряю интерес и даже не отвечаю им. Поэтому дело не в том, что они пишут, а как они выглядят. Через месяц, когда становится скучно, могу опять зайти в «Тиндер» и ответить всем, но этим все и заканчивается.

Н. (31)

Красавец-мужчина, тусовщик, опытный пользователь «Тиндера»

Одна женщина написала мне: «Такой невероятный мужчина с таким чарующим взглядом». Я поржал и не более. Не люблю такие подкаты — это прерогатива мужчин! Обычно женщины начинают разговор с банальных фраз: «Привет, как дела» и т.д. Потом естественно все спрашивают цели присутствия в «Тиндере»: «Для чего это тебе?» Ты говоришь: «Чтобы пообщаться, а дальше как пойдет». Ну и, конечно, тебе назначают встречу, а вот тут начинается самое веселое — место. Назначаются рестораны с хорошим ценником. В общем, развод чистой воды на «покушать». Но были и такие женщины, которые сразу предлагали встречу без обязательств за определенную стоимость. Хотя в основном там сидят дамы, которые пытаются раскрутить тебя на что-то или прощупать почву, кто ты и что с тобой делать.

Урош Лазаревич (28)

Архитектор

До того, как у меня появилась девушка, я пользовался «Тиндером». По национальности я серб, но этому особого внимания не придавали — если писали, то писали стандартно: «Привет. Познакомимся?» Но одна девушка (назовем ее Катя) пошла дальше: подкатила по-сербски! Я был в шоке, но приятно удивился. «Ти си веома леп» [Ты очень красивый]. Сербского она, конечно, не знала. Перевела в переводчике, но было прикольно. Мы даже общались какое-то время. Правда, потом у меня появилась девушка, и переписываться с Катей я перестал. А когда удалил «Тиндер», Катя нашла меня в Facebook и до сих пор периодически пишет. Иногда даже по-сербски — не теряет надежду. Но я ей не отвечаю. И, пользуясь случаем, передаю привет своей девушке: Зоя, я люблю только тебя!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pochemu-takoy-cvetok-rastet-bez-sadovnika-ili-kak-muzhchiny-reagiruyut-na-svoi-zhe-podkaty-v-tind/