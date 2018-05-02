Бегать не просто, но пора начать. Почему бег необходим именно тебе?

Для тех, кто любит бег и для тех, кто ещё не знает про «Бодрость», пейсеров, углеводный загруз и медаль на финише.

Прошёл год с тех пор, как я первый раз вышла пробежаться на стадион около дома. Год больших изменений, физических и духовных трансформаций. Год, за который я раз 10 проспала утренние тренировки, один раз не успела получить стартовый номер на забеге, раз 50 «отмазывалась» болью в колене/надкостнице/забитых икрах в преддверии субботних пробежек, еле добежала до финиша забега «Стань человеком» и… полюбила бег. Год — это почти 365 идеальных дней для пробежки: на улице, в парке, в зале, в новой стране во время отпуска, а ещё солидный отрезок времени для того, чтобы сложить все мысли в голове воедино и попытаться вдохновить вас.

Бегать не просто

Не просто, потому что начать ходить в зал и не бросать, перейти на правильное питание, сделать обследования у врачей регулярными, а не приходить в тот момент, когда «уже нет сил терпеть», записаться на первые соревнования, купить блендер для смузи, и реально (!) готовить в нём смузи — всё то изначально не так просто, как звучит. Это полная перестройка себя, это «внутренний ребрендинг», если хотите, всех сфер жизни, преодоление психологических и физических барьеров.

Бегать не просто, потому что выходя на первую пробежку, ты попадаешь в совмещённое поле сразу двух сложностей: банального незнания и желания соответствовать. На первой утренней и вечерней пробежке ты бежишь, скорее всего в твоей руке сжат телефон, наушники нелепо болтаются, а на ногах может быть вообще всё, что угодно от кроссовок для фитнеса до модных в прошлом сезоне конверсов со стразами. А ещё ты постоянно смотришь вокруг и думаешь: «а всё ли правильно я делаю?», «почему эти люди бегут быстрее?», «почему даже та взрослая женщина с пышными формами, гораздо большими чем мои собственные, бежит и дышит носом, в то время как я уже начинаю жадно глотать воздух ртом?»… И ещё сотни невообразимых «как» и «почему».

Но ты бежишь! А это значит, что ты уже крут, и ты уже преодолел 60% на пути к новому себе или, как сейчас модно говорить, «к лучшей версии самого себя».

Разрушители легенд

Я начала бегать ровно год назад и с тех пор узнала много вещей, которые так или иначе сильно изменили моё отношение и к этому процессу в целом, и к самой беговой культуре в частности. Находясь не в эпицентре «тусовки», а где-то извне, мы тщетно разыскиваем информацию о том «как правильно бегать» на просторах социальных сетей. Если честно, всё это похоже на постановку диагноза через Интернет: если не знать, где и что искать, можно найти вообще не то, что нужно. Диагностировать у себя «хроническую болезнь», «рак» или «полнейшую непереносимость бега». В общем, кошмар.

Погрузившись однажды внутрь всей атмосферы забега, постояв свою первую очередь в беговом кластере, выбрав не те кроссовки и не успев забрать свой номерок на Экспо за день до старта, начинаешь смотреть на ситуацию абсолютно под другим углом. Вот мой топ некоторых «беговых штучек», которые вы может и не собирались узнавать, но что уж поделаешь:

Факт 1. Всё начинается не с экипировки, а с тебя!

Беговые кроссовки — это офигенно, но это совсем не значит, что для того, чтобы вы пробежали свои первые 5 км или пару кругов около дома, вам нужно ждать зарплаты/стипендии/возможности поехать в магазин за непременно суперпрофессиональной обувью. Я начала бегать в кедах, ничего страшного со мной не произошло, потому что первое время вы в принципе будете бегать недолго и немного. Зато когда на моих ногах оказались мои первые беговые кроссовки, счастью не было предела. Даже не знаю, с чем бы это сравнить? Представьте, что вы целый день катались на лыжах в жёстких горнолыжных ботинках или туго перетянули коньки перед походом на каток… А потом вы в один момент снимаете эту неудобную обувь и переобуваетесь в кроссовки, которые созданы для того, чтобы бежать, кайфовать и правильно распределять нагрузку по вашей стопе.

Факт 2. Кому вообще нужны эти забеги? Не медали ради.

Любительские забеги — это то, что вам нужно, если вы хотите проникнуться атосферой бегового движения. Помню, как бежала свой первый «Ночной забег»: вся Москва была, как на ладони, перекрытое движение, Лужнецкая набережная, люди в кафе, которые неспешно пьют вино и смотрят на то, как безумная толпа влюблённых в бег пересекает улицу, барабанщики, болельщики, финиш и мысли на финише ни о чём и о чём-то важном одновременно. Первым моим забегом были 10 км по ночной Москве. Это было тяжко, без подготовки, без понимания того, что чтобы на следующий день пархать как бабочка, а не лежать с острой болью в забитых икрах, нужна растяжка. Резкое и экстремальное погружение в бег.

И ещё скажу про медаль. Иногда на финише дают медаль, да, я, как и вы, взрослый человек, но это приятно, это что-то, что ты не можешь купить, не можешь получить в подарок, зато можешь прочувствовать и заслужить. Медаль — это маленький «жёсткий диск» с воспоминаниями, в ней всё: первые километры, несколько капель дождя, которые спасли нас в центре дистанции и друзья, которые ждут на финише. Это квинтэссенция момента и эмоций в маленьком кусочке металла.

Факт 3. Все бегуны — интроверты.

Мне всегда казалось, что это факт, что бежать 20 минут или марафонские 4,5 часа наедине со своими мыслями может только псих. А потом я поняла, что, во-первых, это не так, а во-вторых, всё ситуативно и это только твой выбор.

Начну с первого вывода: бегуны — это тусовка, это компания людей, которые в первый выходной января побегут через всё Садовое или без проблем поддержат твою идею бегать по выходным вместе, а потом пить кофе и болтать о жизни, путешествиях или новых кроссовках (да, это я про «Бодрость» Саши Боярской).

А ещё бегуны постоянно делятся, они выкладывают фотки в соц. сети, дают советы, зовут на пробежки и без проблем протянут тебе руку на дистанции, если это будет нужно. Когда я бежала свой первый трейловый забег, мне стало плохо при подъёме в гору, и двое ребят, которые были рядом поделились со мной полезным советом о том, что главное «не остывать» и «не останаливаться» и хоть как-то продолжать двигаться, угостили водой, а девушка, которая бежала впереди, сказала, чтобы я держалась её красной футболки и воспринимала её, как ориентир. Тогда она стала моим пейсером, который привёл меня к финишу. Тогда я поняла, что беговое сообщество — это комьюнити, в котором ты всегда можешь рассчитывать на поддержку.

Теперь немного о ситуативности и выборе. Я люблю бегать вечером, одна, с наушниками или без. Это мой вариант подвижной медитации, моя возможность побыть наедине со своими мыслями. Думаю, что когда придёт время моего первого марафона — это будет этап четырёхчасовой перезагрузки мыслей. Я не боюсь его пройти одна, и этому меня тоже научил бег.

Время сильных

Начните бегать. Ведь это проще всего, это самое элементарное, что вы можете сделать для себя и для своего здоровья. Да, с бегом сложно, бег не может напоминать вам о себе ежедневно купленным абонементом в спортивный зал, на который нет времени. Но это 10, 15 или 20 минут в день, которые став регулярными, сильно изменят ваше отношение к себе и своей продуктивности. Я часто слышу о том, что «бег — это же вредно», о том, что вы рискуете своими ногами, как магнит притягиваете плоскостопие, вредите коленям и разрушаете кости. Да, определённо есть некоторые исследования, которые говорят о том, что людям с ожирением лучше отдать предпочтение ходьбе, а не бегу. Но если посмотреть глобально, то не стоит перекладывать это на себя, если вы находитесь в обычном весе и если у вас нет проблем с суставами и старых травм.

Мы постоянно находим кучу причин для того, чтобы начать завтра, в следующем месяце или в следующем году. А в итоге гораздо больше шансов на то, что наше здоровье погубит скучная работа, однообразие, сидячий образ жизни, а не бег. Начните с себя, станьте сильнее и выносливее, скиньте лишние килограммы или укрепите свой мышечный корсет. А потом, кто знает, быть может встретимся на старте и пробежим ваши первые 10 км вместе?

P. S. Поделитесь с нами в комментариях, с чего началась именно ваша беговая история?