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Тест: какой Данила Козловский подходит именно тебе — летчик, хоккеист или миллионер?
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Тест: какой Данила Козловский подходит именно тебе — летчик, хоккеист или миллионер? 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
За годы своей актерской деятельности Данила успел сыграть самые разные роли. Здесь у нас и циничный бизнесмен из «Духless», и азартный миллионер из «Пятницы», и отважный князь из «Викинга», и даже легендарный хоккеист из «Легенды № 17». Конечно, не стоит забывать и о том, что Козловский неплохо проявил себя в качестве режиссера, сняв картину «Тренер». В честь дня рождения актера WMJ.ru составил интересный тест, пройдя который ты узнаешь, какой же все-таки Данила Козловский подходит именно тебе. Готова? Поехали!
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Фото:east news, kinopoisk
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