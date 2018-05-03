Тест: какой Данила Козловский подходит именно тебе — летчик, хоккеист или миллионер?

За годы своей актерской деятельности Данила успел сыграть самые разные роли. Здесь у нас и циничный бизнесмен из «Духless», и азартный миллионер из «Пятницы», и отважный князь из «Викинга», и даже легендарный хоккеист из «Легенды № 17». Конечно, не стоит забывать и о том, что Козловский неплохо проявил себя в качестве режиссера, сняв картину «Тренер». В честь дня рождения актера WMJ.ru составил интересный тест, пройдя который ты узнаешь, какой же все-таки Данила Козловский подходит именно тебе. Готова? Поехали! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:east news, kinopoisk