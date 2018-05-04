Подмосковные библиотеки в честь Дня Победы организуют книжную Выставку в Донбассе 

Библиотеки Подмосковья организуют в Донецке книжную выставку, посвященную Дню Победы, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.
«К 73-летию Победы в Великой Отечественной войне Московская областная государственная научная библиотека имени Н. К. Крупской совместно с Донецкой областной библиотекой имени Н. К. Крупской накануне 9 мая представят жителям Донбасса книжную выставку «О подвиге, о мужестве, о славе». В основе экспозиции — уникальная коллекция книг из редкого фонда подмосковной библиотеки, изданных в Советском Союзе с 1941 по 1945 год. Выставка продлится до 27 мая», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой приводятся в сообщении.
Поездка в Донецк организована комитетом общественной поддержки жителей юго-востока Украины при Совете Федерации, который возглавляет заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.
Отдельный раздел выставки будет посвящен Московской области. Это книги об обороне Москвы и Московской битве («Москва за нами», «Декабрь под Москвой»), о ее героях и защитниках (генерал Доватор, Зоя Космодемьянская, Виктор Талалихин, герои-панфиловцы), о разрушенных памятниках истории и культуры (Дом-музей П. И. Чайковского в Клину, Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре) и восстановлению мирной жизни («Пчеловодство в Московской области», «Рыбоводство в Московской области», «Альбом проектов (сельских построек), рекомендованных для строительства в колхозах Московской области») и другие.