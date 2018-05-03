Она победила анорексию и ушла жить в джунгли

Видеоблогерша из Австралии, Лиэнн Рэтклифф, сейчас живет в Южной Америке вдали от цивилизации. Ее лесной домик имеет минимальные удобства, но по словам Лиэнн, именно благодаря такой жизни она обрела гармонию в своей душе.

На жизнь девушки выпало много неприятностей, начиная с подросткового возраста. Уже в 17 лет ей поставили диагноз — анорексия. Вскоре недуг сменился на противоположный: Лиэнн ела все подряд и за сутки могла употребить до 50 бананов или 2 кг картофеля. А в 19 лет девушка подсела на наркотики.

"Уже в 19 я пристрастилась к экстази и кокаину. Ногти у меня всегда ломались, волосы выпадали, а кожу покрывали ужасные прыщи. В 21 год на смену анорексии пришла булимия: я переедала каждый день и каждый день вызывала у себя рвоту. "

Вскоре у Лиэнн начались проблемы со здоровьем и суицидальная депрессия. Девушка постоянно чувствовала себя беспомощной и потерянной в этом мире. Лишь благодаря счастливому случаю удалось спасти ситуацию. Однажды Лиэнн отправилась на занятия йогой. Преподаватель в ее группе была настолько жизнерадостным человеком, что зарядила своей любовью к жизни и блогершу. Она вдохновила Лиэнн взять себя в руки и не сдаваться. По словам девушки, преподавательница и сама знает, что в тот период она смогла спасти ей жизнь.

Anews

Постепенно блогерша стала освобождаться от болезней и пагубных пристрастий. Но ее продолжал угнетать бешеный ритм города и рутина на работе. Девушка начала скучать и терять смысл жизни.

"Меня угнетал этот унылый режим с 9 утра до 5 вечера. С момента, когда я просыпалась, меня встречала тревога. Я носила "униформу", "рисовала" себе лицо, мучила свои ноги каблуками и неудобным туфлями, не забывая при этом фальшиво улыбаться всем. "

​В один день она решила бросить все и уехать. Вместе со своим бойфрендом она сбежала от городской суеты в Южную Америку и стала жить среди умиротворяющей природы.

Сейчас Лиэнн больше занимается собой, перестала использовать косметику и употреблять мясные продукты. По ее словам, только сейчас она почувствовала себя живой и свободной.