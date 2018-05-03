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«Вроде и делают много, а пар уходит в гудок». Как решить проблему вечной занятости
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«Вроде и делают много, а пар уходит в гудок». Как решить проблему вечной занятости 

Деловой Квартал 3 часа назад
«Балансировать между работой, семьей, друзьями и хобби? В итоге вам все равно придется отсекать ненужное, а на это нужны силы и время, которых вечно не хватает. Это замкнутый круг». МНЕНИЕ Дмитрий Волошин, сооснователь и владелец проекта «OTUS. Онлайн-образование», на своей странице в Facebook рассуждает о том, почему современный человек так часто не успевает справляться со своими обязанностями, но, даже несмотря на это, берет на себя все больше и больше дел.
— Большое искусство — расставлять приоритеты. Невозможно делать все сразу и сразу хорошо. Рано или поздно придется выбирать. Устаешь, выгораешь, просто расширяется список задач, если делаешь что-то хорошо, да и просто если делаешь. Получается, что стартуешь, скажем, в начале года с трех проектов. И тебе кажется это хорошей идеей, они тебя по-разному грузят и держат в тонусе разнообразием. Но понемногу проекты масштабируются, и тебя начинает разрывать. В итоге надо делать выбор. Иначе просадишь все.
Проекты — это что. А вот как балансировать между работой, семьей, друзьями и хобби? Где взять мерку, где взять прибор для определения времени пересмотра приоритетов? Или плюнуть на все и жить в режиме пожарного: загорелось — едем тушить? Но так все равно не получается, как ни крути, а придется принимать решения. И ладно бы в смысле наращивания нового, но часто — в плане отсечения непригодного. А это тоже требует сил, времени и, банально, навыков. Где взять силы и время на прокачку этих навыков? А если еще все валит и валит текучка, ее больше, и ты уже заложник своих процессов? И, конечно, все это с эмоциями, люди же вокруг, живые. Получается замкнутый круг.
Это такой обычный кейс. Есть такие, вроде как ответственные люди. Они вечно перегружены, ничего не успевают. Вроде и делают много, а вроде и пар зачастую уходит в гудок. Причем чем больше на себя вешают, тем больше «просаживаются». Потому что не выходит быстро и хорошо делать все. И вроде они это понимают, и вроде не прекращают набирать. Почему так? Вроде не глупые, даже наоборот. Я для себя как-то сделал вывод. Он немного резкий, прошу прощения. Они, эти люди, не любят себя. Не в смысле ненавидят, а в смысле не ощущают себя независимой ценностью. Чем-то содержательным и важным, кем-то, кто сам является проектом.
И получается, что в попытке поиска любви к себе такие товарищи идут через стороннюю оценку. А это же как наркотик. Сегодня мне сказали, что я молодец, а завтра мне мало. Я должен быть мегамолодцом. Что для этого надо? Ага, заработаю-ка я ярд. Или сделаю супер-пупер экосистему чего-то в чем-то. Или продегустирую все виски и стану гуру. Или взойду на все горы выше 3000. Ну и так далее. Неважно, что ты сам этого можешь и не хотеть. В момент выбора отказывают эмоции и нет желаний. Вернее есть, но они не твои. Тех, кто тебя окружает. Или тех, кто ты думаешь, что тебя окружают. Потому что в большинстве случаев окружающим плевать на тебя и твои успехи. Их вполне резонно волнуют свои. И они так же могут себя не любить.
Чтобы не казаться слишком уж теоретиком, я дам небольшой совет. Знаете, как понять, любите себя или нет? Это просто. Поезжайте один в путешествие. Можно недалеко и небольшое. На недельку на дачу. Проведите это время наедине с собой. Нравится мысль? Сможете? Если да, то я вас поздравляю. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что если вы интересны себе неделю, то сможете заинтересовать себя и на подольше. А вот если нет, если вам всегда нужна компания, если мысль о самостоятельном путешествии вызывает ужас, то подумайте. Что вы делаете для себя, а что для других? И как у вас расставлены приоритеты? Может, пришло время что-то изменить? Или хотя бы подумать об этом? Сделать первый шаг. А дальше будет проще.
Теги: мнение, карьера
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