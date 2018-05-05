Перминова с красавицей-дочерью, Хадид с огромным мраморным догом и другие герои глянцевых обложек в мае

Май, на удивление, не стал богат на звездные обложки. Топ-модели отвоевали свое место под солнцем у актрис и певиц. особенно отличился британский Vogue, собрав на своей обложке-развороте целых девять красавиц из абсолютно разных ответвлений модельной индустрии. А как тебе дебютная обложка российской версии журнала под руководством Маши Федоровой ? Таких нежных цветов и такого свежего кадра на Vogue Russia мы давно уже не видели. Среди топ-моделей чемпионки, конечно же, сестры Хадид. Обложка и с Беллой, и с Джиджи попала в наш топ. Не отстает и еще одна звездная дочь, Кайя Гербер , которая появилась на обложке I-D в дерзком хип-хоп-образе. Но нашим абсолютным фаворитом стала обложка с Еленой Перминовой и ее красавицей-дочерью Аришей. Надеемся, малышка пойдет по стопам знаменитой мамы-модели. Листай галерею, чтобы рассмотреть все самые крутые обложки глянца и их героев! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Диана Гербер Фото: models.com