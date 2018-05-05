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Перминова с красавицей-дочерью, Хадид с огромным мраморным догом и другие герои глянцевых обложек в мае
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Перминова с красавицей-дочерью, Хадид с огромным мраморным догом и другие герои глянцевых обложек в мае 

WMJ.ru 26 минут назад
Фото: WMJ.ru
Май, на удивление, не стал богат на звездные обложки. Топ-модели отвоевали свое место под солнцем у актрис и певиц. особенно отличился британский Vogue, собрав на своей обложке-развороте целых девять красавиц из абсолютно разных ответвлений модельной индустрии. А как тебе дебютная обложка российской версии журнала под руководством Маши Федоровой? Таких нежных цветов и такого свежего кадра на Vogue Russia мы давно уже не видели.
Среди топ-моделей чемпионки, конечно же, сестры Хадид. Обложка и с Беллой, и с Джиджи попала в наш топ. Не отстает и еще одна звездная дочь, Кайя Гербер, которая появилась на обложке I-D в дерзком хип-хоп-образе. Но нашим абсолютным фаворитом стала обложка с Еленой Перминовой и ее красавицей-дочерью Аришей. Надеемся, малышка пойдет по стопам знаменитой мамы-модели.
Листай галерею, чтобы рассмотреть все самые крутые обложки глянца и их героев!
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Текст: Диана Гербер
Фото: models.com
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