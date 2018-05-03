9 вопросов, которые помогут тебе определить наиболее важные вещи

Присядь и отдохни — нам нужно с тобой серьезно поговорить. Понимаем, что у тебя очень мало времени, а нужно так много успеть. Но поверь: этот разговор пойдет тебе на пользу. Все, что мы просим — задуматься о своей жизни и выбранном пути. А помогут тебе эти вопросы. Чем более подробно ты на них ответишь, тем проще тебе будет выработать стратегию для достижения своих целей. Это займет не так много времени, зато приблизит к желаемому результату.

1. Что позволит тебе в дальнейшем вырасти?

Это может относиться к твоему бизнесу или личной жизни. Человек не должен останавливаться на месте ни в эмоциональном, ни в духовном, ни в интеллектуальном плане. Если тебе показалось, что ты застопорился на одном месте, нужно резко изменить обстановку, образ жизни и.т.д., и т.п. А вот куда двигаться и каким образом будет проходить эта маленькая эволюция, решай сам. Выбирай места, где тебя ждут наибольшие возможности для роста.

2. Как ты думаешь, твоя текущая стратегия будет меняться исходя из новых тенденций?

Наша жизнь меняется быстрее, чем облачность в сезон дождей. Мы находимся под влиянием неисчислимой громады вещей, каждая из которых действует на нас по-разному. Но если мы не сможем переживать эти изменения, то нет никакого смысла верить в светлое будущее. Любое новшество вроде нового законопроекта, отключения отопления, когда на улице еще тепло, нового конкурента может в одночасье похерить твои грандиозные планы. Нужно быть готовым к переменам, причем готовиться к ним заранее путем корректировки своих целей и стремлений.

3. Почему ты успешен? Как эти причины помогут тебе в будущем?

Время задуматься о прошлом, вспомнить все, что ты сделал раньше, и ответить на вопрос, почему в будущем эти отработанные приемы могут не работать. Важно понимать: то, что работало в прошлом, может не всегда сработать в будущем. Иначе все бы до сих пор бегали в кольчугах и пользовались арбалетами. Поэтому подумай над тем, как поменять свое мышление и стратегию для решения будущих задач.

«Каждый день ты меняешь себя. Ты всегда в движении. Но от тебя зависит, куда ты двигаешься: вперед или назад». Джеймс Льтушер, американский предприниматель

4. Если бы у тебя было больше денег, времени и ресурсов, куда бы ты их инвестировал для более быстрого и эффективного достижения своих целей?

Иногда бывает полезным задуматься, что бы ты сделал, если бы у тебя была возможность инвестировать больше капитала или ресурсов в свой проект или план. Задумайся, что бы ты сделал, если бы у тебя было всё время и все деньги мира. Выгодно инвестировал или потратил на себя? Как это повлияет на твои будущие решения и дальнейшие действия в целом? Так много вопросов, но на них даются только четкие ответы.

5. Есть вещи, на которых ты в будущем сможешь сделать меньший акцент?

Подумай над тем, как ты проводишь свое время. Наверняка найдется несколько вещей, которые ты очень любишь делать, но они не стоят затраченных инвестиций. А если прибавить к этому разные мелочи, которые отнимают массу времени, то окажется, что пользы от твоей деятельности мало. Подумай о привычках и людях, с которыми ты проводишь время, ведь не все, что нас окружает, приносит пользу. Может быть, настало время делать на них меньший акцент?

6. Что бы ты спросил, если бы не боялся услышать «нет» в качестве ответа?

Для большинства людей услышать «нет» страшнее, чем узнать он неприятном диагнозе. Боязнь услышать отрицательный ответ мешает нам достигать своей цели чаще, чем внешние причины. Но, увы, сидеть и бездействовать — это не выход. Да и нет никакого выхода, кроме как пересилить свой страх и рискнуть. А вдруг вместо «нет» ты услышишь «да»? Тогда получится, что страх оказался напрасным и ты не перестраховывался, а тратил время впустую. А ведь сколько людей пали жертвой этого нелепого опасения! Самое важное, что «нет» — это не приговор. В одном месте тебе, может быть, и отказали, но дадут согласие в другом. Не оставляй дело всей жизни только из страха услышать неудовлетворительный ответ.

7. Каким ты видишь будущее своей карьеры, бизнеса или проекта, над которым работаешь? Что тебя больше всего волнует?

Слишком часто мы настолько погружены в мелочи повседневной рутины, что забываем о самом главном: зачем мы все это делаем, ради чего. Подумай, почему тебя так волнуют те или иные вещи, почему ты выбрал эту деятельность и какой черт дернул тебя двигаться именно в этом направлении.

«Что деньги? Успех человека в том, что он встает утром и ложится в постель ночью, а в промежутке делает то, что хочет». Боб Дилан

8. Что тебя больше всего беспокоит в будущем?

Речь не о глобальных вещах вроде ядерной войны и потопа, ведь глупо бояться того, что от тебя не зависит. Тем паче, что о них не предупредят. Давай поговорим о тебе. Вполне вероятно, что есть одна маленькая, невзрачная мелочь, которая мешает тебе достичь поставленных целей. Внимательнее посмотри на то, что тебя больше всего беспокоит, и попытайся понять причины этих волнений. Часто заботы являются необоснованными, и одна лишь сила воли сможет помочь избавиться от этого балласта.

9. Каковы твои мечты о будущем?

Это один из наиболее сложных вопросов, на который тебе будет предложено дать ответ. Может быть, для этого потребуется время, но попытаться стоит. Хотя бы для того, чтобы прояснить свою жизнь и понять, что делать. Мелочей в этом вопросе нет — значение имеет буквально все: от того, хочешь ли ты войти в историю или прожить тихо, чтобы никто не беспокоил, до количества детей.