Собираюсь сегодня утром на работу. Спрашиваю у жены:
— Ты не знаешь, где моя новая клетчатая рубашка?
— Вот там!
— Вот там — это где?
— Ну, в комнате.
— В какой комнате? В спальне?
-Да.
Захожу в спальню, открываю шкаф, роюсь на каждой полке — рубашки нигде нет.
— Здесь ее нет.
— Как это нет?
— Нет, не могу я ее найти. Уже везде посмотрел.
— Ты в шкафу смотрел?
— Конечно, я в нем и смотрю. Нет ее.
— Так смотри с открытыми глазами!
— Оооо!
Слышу решительные шаги жены — к горлу подкатывает ком, будто палач за мной идет. Она заходит в спальню, окидывает меня презрительным взглядом, подходит к шкафу и ДАЖЕ НЕ ГЛЯДЯ (!) достает оттуда рубашку, которую я никак не мог найти. От ее молчания и испепеляющего взгляда у меня даже коленки начали подкашиваться. Выходит из комнаты.
Остаюсь один на один со шкафом. Шкаф, знал бы ты, как я тебя ненавижу! И холодильник, кстати, тоже!