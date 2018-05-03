Я женат, и меня мучает один серьезный вопрос — КАК моя жена это делает?

Собираюсь сегодня утром на работу. Спрашиваю у жены:

— Ты не знаешь, где моя новая клетчатая рубашка?

— Вот там!

— Вот там — это где?

— Ну, в комнате.

— В какой комнате? В спальне?

-Да.

Захожу в спальню, открываю шкаф, роюсь на каждой полке — рубашки нигде нет.

— Здесь ее нет.

— Как это нет?

— Нет, не могу я ее найти. Уже везде посмотрел.

— Ты в шкафу смотрел?

— Конечно, я в нем и смотрю. Нет ее.

— Так смотри с открытыми глазами!

— Оооо!

Слышу решительные шаги жены — к горлу подкатывает ком, будто палач за мной идет. Она заходит в спальню, окидывает меня презрительным взглядом, подходит к шкафу и ДАЖЕ НЕ ГЛЯДЯ (!) достает оттуда рубашку, которую я никак не мог найти. От ее молчания и испепеляющего взгляда у меня даже коленки начали подкашиваться. Выходит из комнаты.

Остаюсь один на один со шкафом. Шкаф, знал бы ты, как я тебя ненавижу! И холодильник, кстати, тоже!