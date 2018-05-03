Ещё
Я женат, и меня мучает один серьезный вопрос — КАК моя жена это делает?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Я женат, и меня мучает один серьезный вопрос — КАК моя жена это делает? 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Собираюсь сегодня утром на работу. Спрашиваю у жены:
— Ты не знаешь, где моя новая клетчатая рубашка?
— Вот там!
— Вот там — это где?
— Ну, в комнате.
— В какой комнате? В спальне?
-Да.
Захожу в спальню, открываю шкаф, роюсь на каждой полке — рубашки нигде нет.
— Здесь ее нет.
— Как это нет?
— Нет, не могу я ее найти. Уже везде посмотрел.
— Ты в шкафу смотрел?
— Конечно, я в нем и смотрю. Нет ее.
— Так смотри с открытыми глазами!
— Оооо!
Слышу решительные шаги жены — к горлу подкатывает ком, будто палач за мной идет. Она заходит в спальню, окидывает меня презрительным взглядом, подходит к шкафу и ДАЖЕ НЕ ГЛЯДЯ (!) достает оттуда рубашку, которую я никак не мог найти. От ее молчания и испепеляющего взгляда у меня даже коленки начали подкашиваться. Выходит из комнаты.
Остаюсь один на один со шкафом. Шкаф, знал бы ты, как я тебя ненавижу! И холодильник, кстати, тоже!
Карельские вести: последние новости
Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи… Мама была шокирована, когда услышала, как ее малеький сын учит уроки! Письмо погибшего солдата
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмены, которые обнажились на соревнованиях
5 мест на Земле, где не работает гравитация4
Что случилось, если бы немцы взяли Москву422
Сторонники плоской Земли определили форму планеты22
Чьим сыном был Сталин на самом деле64
Видео
02:34
В Disney создали куртку виртуальной реальности
Вещи
10:01
Мастерство 80-го уровня: самые умелые работники
Люди
04:29
Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Люди
05:19
Спортсмены, которые обнажились на соревнованиях
Люди
12:20
Раскрыты тайные факты о США
Безумный мир
10:01
Чем занимаются люди в лифте
Безумный мир
01:16
Гостей ЧМ по футболу поселят в развалюхи
Безумный мир
02:30
Красавицы занюхивают нашатырь во время парада
Безумный мир
05:13
Факты о Вселенной: ваш мир уже не будет прежним
Истории
01:45
Скатился, отписка: блогеры, о которых все забыли
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение