Цукерберг следит за тобой: соцсети шутят над «всевидящим» главой Facebook

Как известно, глава Facebook Марк Цукерберг часто становится причиной рождения новых теорий заговора и абсурдных мемов. Последнее время в сети начали набирать популярность шутки про то, как он читает чужие переписки и вмешивается в них.

Похожий мем появился в интернете еще в 2017 году. Однако в тот момент пользователи шутили над ФБР ЦРУ , которые якобы следят за тем, что гуглят люди. Главная идея мема заключалась в том, что федеральные агенты присылают угрожающие сообщения авторам поисковых запросов про что-то запрещенное.

Мем вернулся в апреле 2018 года, только теперь в главной роли — Марк Цукерберг. Причиной возрождения подобных шуток стал скандальный инцидент с массовой утечкой данных пользователей Facebook. В тот момент в интернете стал расходиться хэштег #DeleteFacebook с призывами удалиться из социальной сети из-за того, что она собирает большое количество персональной информации.

В связи с этими событиями, на Reddit начали сравнивать Цукерберга с ФБР и шутить над тем, что глава Facebook вмешивается в разговоры простых пользователей для того, чтобы помочь.

Так выглядел мем про ФБР.

Пользователь вводит запрос с хентаем. «ФБР: Тебе лучше не заканчивать это чертово предложение».

Похожим образом выглядят новые мемы про Цукерберга.

Генрих VIII: «Я тебя очень сильно люблю, ты моя единственная» // «Я тебя тоже люблю» // Марк Цукерберг: «Он врет. Он говорил то же самое Катерине».

«Хочешь поговорить об этом еще?» // «Нет, Марк следит за нами» // Марк Цукерберг: «Чувак, что за фигня».

«Вы действительно хотите удалить Facebook и все его данные?» Цукерберг: «Эй, остановись».

Пользователь гуглит: «Действительно ли Цукерберг Ящер-робот?» Отец: «Почему здесь ФБР?»

В других вариантах мема вместо Цукерберга начали появляться персонажи из «Игры престолов» и даже американская армия.

Джон Сноу : «Я весь твой, Дени, я встаю на колени ради тебя» // Дейенерис: «Я люблю тебя» // Игрит: «Он говорил то же самое мне».

Пользователь вводит запрос «Неф…». Армия США: «Напиши „ть“ и мы приедем».

Также шутки про Марка Цукерберга начали выходить за рамки привычного шаблона с сообщениями в смартфоне.

Мальчик: «Мой папа сказал ты шпионишь за нами». Цукерберг: «Он не твой папа».

«Когда ты запостил смешную шутку в групповой чат Messenger».