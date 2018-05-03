Балотелли раскритиковал Канье Веста за слова о добровольном рабстве

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал известного музыканта Канье Веста за его слова. Вест в интервью изданию TMZ заявил, что афроамериканцы долгое время находились в рабстве по собственной вине.

"Когда слышишь, что рабство длилось 400 лет… 400 лет? Это кажется собственным выбором. То есть 400 лет мы были рабами и все? Это психологическая тюрьма.

Конечно, я знаю, что рабы не надевали кандалы и не шли на корабли по доброй воле. Но если мы оставались в таком положении, имея численное превосходство, значит психологически мы были рабами", — сказал Вест.

Балотелли ответил музыканту в «Инстаграме».

”Что за чушь льется из твоего рта? Ты серьезно? Были рабами по собственному выбору? Братишка, кто тебе мозги промыл?”, — написал итальянский форвард.