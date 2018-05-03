Екатерина Егорова: «После „Мисс Нижний Новгород“ меня пригласили в Ливан»

Фото Нуне Тарпошян и из личного архива Екатерины ЕгоровойЕкатерина Егорова : «После „Мисс Нижний Новгород“ меня пригласили в Ливан»Полтора года назад выяснилось: из всех головных уборов Екатерине Егоровой больше всего идет корона «Мисс Нижний Новгород». Девушка выиграла титул королевы красоты. Как оказалось, эта победа разделила ее жизнь на «до» и «после».

— Я вообще не думала, что конкурс как-то повлияет на мою судьбу, — говорит Катя. — Шла участвовать просто потому, что хотелось узнать, что это такое. Ну и друзья говорили: «Иди-иди, ты красивая!» Да, это было развлечение — не более. А сейчас…

— А что сейчас?

— Сейчас вся моя работа связана именно с модельным бизнесом. Постоянно летаю в Европу, один раз была в Ливане — все это случилось со мной именно после конкурса, где меня заметили. А до этого на вопрос: «Катя, ты кто?» — я бы, наверное, в первую очередь ответила: «Студентка».

— Но ты ведь продолжаешь учиться в вузе?

— Да, заканчиваю четвертый курс в РАНХиГС , впереди диплом. Я не брала академический отпуск, учусь как все.

— Но на заочном, да?

— Нет, на очном. Это сложно, но иногда преподаватели идут навстречу, позволяя сдать зачеты или экзамены пораньше, хотя такое бывает редко. В основном мне говорят: «Модельный бизнес — это ваше личное дело». Не любят преподаватели студентов, которые работают — это же отвлекает от учебы. Но я, как правило, прошу, чтобы мне дали дополнительные задания: иногда за счет этого мне даже ставили зачеты и экзамены автоматом.

— Героический ты человек.

— Мама от меня в шоке и уже ничему не удивляется. Просто пожимает плечами: «Ну, ты все равно справишься». Хотя раньше она ужасно волновалась за мою учебу — так что я просто перестала рассказывать ей, как дела в вузе, только ставила перед фактом: «Мама, я сдала все зачеты», «Мама, все экзамены тоже сдала». — Катя, а кто ты по будущей профессии?

— Госслужащий. То есть чиновник.

— Я плохо представляю тебя в образе чиновника.

— Я тоже себя плохо в нем представляю. Но ведь знания из вуза все равно пригодятся в жизни. Хотя сейчас понимаю: самыми интересными для меня были предметы юридического цикла: административное, конституционное право. Лучше бы я пошла учиться на юриста…

— Я думала, ты скажешь: «Лучше бы я как можно раньше занялась модельным бизнесом».

— Модельный бизнес пришел ко мне сам, после «Мисс Нижний Новгород». Меня заметили представители агентства, предложили на месяц слетать на съемки в Ливан — и мне это очень понравилось. После Ливана были Париж, недавно вернулась из Милана. Европа — это полный восторг! Другие люди, другой менталитет… Это очень полезно — общаться с людьми, чьи взгляды и отношение к жизни отличается от твоего. Мир при этом становится шире… и одновременно кажется таким маленьким. Особенно мне понравилась Италия: люди там открытые, разговорчивые, всегда всем улыбаются. Вообще, первое, что замечаю, когда прилетаю из Европы в Россию — отрешенные, погруженные в себя люди. Они вообще не видят того, что происходит вокруг. В Италии идешь по улице, случайно встречаешься взглядом с человеком — и он сразу улыбается тебе в ответ. Просто поймав твой взгляд, всё!

— А ты не пробовала в Нижнем точно так же поймать чужой взгляд на себе — и улыбнуться?

— У меня такое бывает первое время, когда приезжаю из-за границы домой. Я какая-то другая становлюсь. И в таком состоянии действительно улыбаюсь всем.

— И как реагируют нижегородцы на то, что им немотивированно улыбаются?

— Кстати, хорошо реагируют! Почему люди так не делают, если это всем нравится?— Катя, расскажи, пожалуйста, про Ливан. Потому что Париж и Милан — это понятно, но вот в Ливане мало кто был. Как оно там?

— Не скажу, что я очень хорошо узнала Ливан, потому что в основном по кастингам и фотосессиям нас возили на машине и мы почти не гуляли по городу одни. Но, когда все-таки выходили, непременно ловили на себе взгляды мужчин: белокожие и светловолосые девушки там всегда в центре внимания. Хотя, конечно, и местные жительницы ходят вовсе не в парандже: мини-юбки и обтягивающие джинсы — это вполне норма. Но вот оставшиеся после Гражданской войны дырки в стенах от пуль… это нервирует, да.

— То есть Ливан вызвал у тебя очень разнообразные эмоции. А Милан, Париж?

— Больше всего понравился Париж. Это был первый европейский город, который я увидела своими глазами. Просто ходила по его улочкам и смотрела на все с открытым ртом. Если у меня выдавался свободный день, я выходила из дома с утра и возвращалась домой уже под вечер, уставшая, но счастливая. — Можно вопрос дилетанта? Как живут за границей девушки-модели? И что вы вообще там делаете?

— Обычно «выезд» длится месяц-полтора. Девушкам предоставляют модельные апартаменты: это квартиры, которые агентства либо снимают, либо имеют в собственности. В Париже я жила с девочкой из России, в Милане делила апартаменты с девочками из Украины, Канады, Германии и Белоруссии. Вообще, девчонок русскоговорящих очень много, так что с языком проблем не возникает. Мы ходим по кастингам и по съемкам, на которые нас приглашают заранее, еще до приезда. Как правило, на кастингах фотографируют, просят пройтись… Бывает, что на кастинге набирается до 150 человек, конкуренция огромная.

— Но тебе-то удавалось пройти кастинги?

— Да. Из самого интересного — в Париже я поучаствовала в съемках летней коллекции Карла Лагерфельда : она должна выйти 4 мая. Причем во время съемок на улице было 3 градуса тепла, дождь, а мы — в футболках и шортиках… Но это издержки профессии. Было весело, но очень холодно. А вообще, чаще всего меня приглашают на фотосессии. Хотя в Италии в рамках fashion week я попала на hair-show: оно проходило на олимпийском стадионе в Турине. Запомнилось участие в презентации дизайнера Тициано Гвардини: это была не просто проходка по подиуму, а необычная инсталляция, где нам нужно было передвигаться между арт-объектами.

— Ну у тебя-то был опыт участия в «Мисс Нижний Новгород» — у вас же на сцене чего только не было — вплоть до летающих кубов.

— Это точно! Я вообще очень люблю сцену — да, есть небольшое волнение перед каждым выходом, но оно только стимулирует. И конкурс «Мисс Нижний Новгород» мне очень помог в плане уверенности в себе. Кстати, самым сложным выходом оказался как раз акробатический номер в летающих кубах — хотя страшно не было. Боялась я почему-то упасть с каблуков. Но все сложилось отлично!— Катя, скажи, у тебя поменялся стиль в одежде после того, как ты стала активно работать в модельном бизнесе? Потому что я смотрю на тебя — и понимаю, что ты одета не по-нижегородски.

— Наверное, повлияла в целом атмосфера Европы. Там люди могут одеться странно, даже очень странно. Но никто ни на кого пальцем не показывает: кому как нравится, тот так и самовыражается: хочешь — надеваешь огромную шляпу, хочешь — яркий шарф. Мужчины, кстати, там обожают носить яркие шарфы, это так замечательно выглядит! Хочется их всех фотографировать.

— Ты сама не хотела бы быть стилистом?

— Есть такая мысль, да… Но, наверное, не в Нижнем Новгороде. Вернее, так: я не люблю загадывать. Сейчас моя цель — получить диплом в вузе и всерьез заняться модельным бизнесом, поездить по миру. Я уверена: когда открываешь мир, причем не как турист, а как человек, который приезжает в этом мире работать, получаешь намного больше навыков, чем мог бы получить, не выезжая из родного города. Когда оказываешься одна в другой стране, чувствуешь, как у тебя перестраивается мозг: начинаешь намного быстрее соображать, находить нестандартные решения. Иногда я сама удивлялась: «Господи, а как это я так смогла?» Но вообще, выход из зоны комфорта здорово повышает самостоятельность и стрессоустойчивость.