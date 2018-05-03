Ещё
Екатерина Егорова: «После „Мисс Нижний Новгород“ меня пригласили в Ливан»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатерина Егорова: «После „Мисс Нижний Новгород“ меня пригласили в Ливан» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Нуне Тарпошян и из личного архива Екатерины ЕгоровойЕкатерина Егорова: «После „Мисс Нижний Новгород“ меня пригласили в Ливан»Полтора года назад выяснилось: из всех головных уборов Екатерине Егоровой больше всего идет корона «Мисс Нижний Новгород». Девушка выиграла титул королевы красоты. Как оказалось, эта победа разделила ее жизнь на «до» и «после».
— Я вообще не думала, что конкурс как-то повлияет на мою судьбу, — говорит Катя. — Шла участвовать просто потому, что хотелось узнать, что это такое. Ну и друзья говорили: «Иди-иди, ты красивая!» Да, это было развлечение — не более. А сейчас…
— А что сейчас?
— Сейчас вся моя работа связана именно с модельным бизнесом. Постоянно летаю в Европу, один раз была в Ливане — все это случилось со мной именно после конкурса, где меня заметили. А до этого на вопрос: «Катя, ты кто?» — я бы, наверное, в первую очередь ответила: «Студентка».
— Но ты ведь продолжаешь учиться в вузе?
— Да, заканчиваю четвертый курс в РАНХиГС, впереди диплом. Я не брала академический отпуск, учусь как все.
— Но на заочном, да?
— Нет, на очном. Это сложно, но иногда преподаватели идут навстречу, позволяя сдать зачеты или экзамены пораньше, хотя такое бывает редко. В основном мне говорят: «Модельный бизнес — это ваше личное дело». Не любят преподаватели студентов, которые работают — это же отвлекает от учебы. Но я, как правило, прошу, чтобы мне дали дополнительные задания: иногда за счет этого мне даже ставили зачеты и экзамены автоматом.
— Героический ты человек.
— Мама от меня в шоке и уже ничему не удивляется. Просто пожимает плечами: «Ну, ты все равно справишься». Хотя раньше она ужасно волновалась за мою учебу — так что я просто перестала рассказывать ей, как дела в вузе, только ставила перед фактом: «Мама, я сдала все зачеты», «Мама, все экзамены тоже сдала». — Катя, а кто ты по будущей профессии?
— Госслужащий. То есть чиновник.
— Я плохо представляю тебя в образе чиновника.
— Я тоже себя плохо в нем представляю. Но ведь знания из вуза все равно пригодятся в жизни. Хотя сейчас понимаю: самыми интересными для меня были предметы юридического цикла: административное, конституционное право. Лучше бы я пошла учиться на юриста…
— Я думала, ты скажешь: «Лучше бы я как можно раньше занялась модельным бизнесом».
— Модельный бизнес пришел ко мне сам, после «Мисс Нижний Новгород». Меня заметили представители агентства, предложили на месяц слетать на съемки в Ливан — и мне это очень понравилось. После Ливана были Париж, недавно вернулась из Милана. Европа — это полный восторг! Другие люди, другой менталитет… Это очень полезно — общаться с людьми, чьи взгляды и отношение к жизни отличается от твоего. Мир при этом становится шире… и одновременно кажется таким маленьким. Особенно мне понравилась Италия: люди там открытые, разговорчивые, всегда всем улыбаются. Вообще, первое, что замечаю, когда прилетаю из Европы в Россию — отрешенные, погруженные в себя люди. Они вообще не видят того, что происходит вокруг. В Италии идешь по улице, случайно встречаешься взглядом с человеком — и он сразу улыбается тебе в ответ. Просто поймав твой взгляд, всё!
— А ты не пробовала в Нижнем точно так же поймать чужой взгляд на себе — и улыбнуться?
— У меня такое бывает первое время, когда приезжаю из-за границы домой. Я какая-то другая становлюсь. И в таком состоянии действительно улыбаюсь всем.
— И как реагируют нижегородцы на то, что им немотивированно улыбаются?
— Кстати, хорошо реагируют! Почему люди так не делают, если это всем нравится?— Катя, расскажи, пожалуйста, про Ливан. Потому что Париж и Милан — это понятно, но вот в Ливане мало кто был. Как оно там?
— Не скажу, что я очень хорошо узнала Ливан, потому что в основном по кастингам и фотосессиям нас возили на машине и мы почти не гуляли по городу одни. Но, когда все-таки выходили, непременно ловили на себе взгляды мужчин: белокожие и светловолосые девушки там всегда в центре внимания. Хотя, конечно, и местные жительницы ходят вовсе не в парандже: мини-юбки и обтягивающие джинсы — это вполне норма. Но вот оставшиеся после Гражданской войны дырки в стенах от пуль… это нервирует, да.
— То есть Ливан вызвал у тебя очень разнообразные эмоции. А Милан, Париж?
— Больше всего понравился Париж. Это был первый европейский город, который я увидела своими глазами. Просто ходила по его улочкам и смотрела на все с открытым ртом. Если у меня выдавался свободный день, я выходила из дома с утра и возвращалась домой уже под вечер, уставшая, но счастливая. — Можно вопрос дилетанта? Как живут за границей девушки-модели? И что вы вообще там делаете?
— Обычно «выезд» длится месяц-полтора. Девушкам предоставляют модельные апартаменты: это квартиры, которые агентства либо снимают, либо имеют в собственности. В Париже я жила с девочкой из России, в Милане делила апартаменты с девочками из Украины, Канады, Германии и Белоруссии. Вообще, девчонок русскоговорящих очень много, так что с языком проблем не возникает. Мы ходим по кастингам и по съемкам, на которые нас приглашают заранее, еще до приезда. Как правило, на кастингах фотографируют, просят пройтись… Бывает, что на кастинге набирается до 150 человек, конкуренция огромная.
— Но тебе-то удавалось пройти кастинги?
— Да. Из самого интересного — в Париже я поучаствовала в съемках летней коллекции Карла Лагерфельда: она должна выйти 4 мая. Причем во время съемок на улице было 3 градуса тепла, дождь, а мы — в футболках и шортиках… Но это издержки профессии. Было весело, но очень холодно. А вообще, чаще всего меня приглашают на фотосессии. Хотя в Италии в рамках fashion week я попала на hair-show: оно проходило на олимпийском стадионе в Турине. Запомнилось участие в презентации дизайнера Тициано Гвардини: это была не просто проходка по подиуму, а необычная инсталляция, где нам нужно было передвигаться между арт-объектами.
— Ну у тебя-то был опыт участия в «Мисс Нижний Новгород» — у вас же на сцене чего только не было — вплоть до летающих кубов.
— Это точно! Я вообще очень люблю сцену — да, есть небольшое волнение перед каждым выходом, но оно только стимулирует. И конкурс «Мисс Нижний Новгород» мне очень помог в плане уверенности в себе. Кстати, самым сложным выходом оказался как раз акробатический номер в летающих кубах — хотя страшно не было. Боялась я почему-то упасть с каблуков. Но все сложилось отлично!— Катя, скажи, у тебя поменялся стиль в одежде после того, как ты стала активно работать в модельном бизнесе? Потому что я смотрю на тебя — и понимаю, что ты одета не по-нижегородски.
— Наверное, повлияла в целом атмосфера Европы. Там люди могут одеться странно, даже очень странно. Но никто ни на кого пальцем не показывает: кому как нравится, тот так и самовыражается: хочешь — надеваешь огромную шляпу, хочешь — яркий шарф. Мужчины, кстати, там обожают носить яркие шарфы, это так замечательно выглядит! Хочется их всех фотографировать.
— Ты сама не хотела бы быть стилистом?
— Есть такая мысль, да… Но, наверное, не в Нижнем Новгороде. Вернее, так: я не люблю загадывать. Сейчас моя цель — получить диплом в вузе и всерьез заняться модельным бизнесом, поездить по миру. Я уверена: когда открываешь мир, причем не как турист, а как человек, который приезжает в этом мире работать, получаешь намного больше навыков, чем мог бы получить, не выезжая из родного города. Когда оказываешься одна в другой стране, чувствуешь, как у тебя перестраивается мозг: начинаешь намного быстрее соображать, находить нестандартные решения. Иногда я сама удивлялась: «Господи, а как это я так смогла?» Но вообще, выход из зоны комфорта здорово повышает самостоятельность и стрессоустойчивость.
Нижегородская правда: последние новости
«Без тебя обойдёмся!» Александр Юминов: как в деревне возникло гражданское общество Назван победитель премии «Ты ведёшь!»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчина рассказал, каково это — сломать пенис22
Спортсмены, которые обнажились на соревнованиях
Люди покупают чужие фото, чтобы вызвать зависть4
Что случилось, если бы немцы взяли Москву433
Пользователи сломали голову над трюком со стаканом36
Новости партнеров
Видео
02:34
В Disney создали куртку виртуальной реальности
Вещи
10:01
Мастерство 80-го уровня: самые умелые работники
Люди
04:29
Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Люди
05:19
Спортсмены, которые обнажились на соревнованиях
Люди
12:20
Раскрыты тайные факты о США
Безумный мир
10:01
Чем занимаются люди в лифте
Безумный мир
01:16
Гостей ЧМ по футболу поселят в развалюхи
Безумный мир
02:30
Красавицы занюхивают нашатырь во время парада
Безумный мир
05:13
Факты о Вселенной: ваш мир уже не будет прежним
Истории
01:45
Скатился, отписка: блогеры, о которых все забыли
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение