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«Они не куклы, а взрослые, творческие люди»: ведущая «ПЕСНИ. РЕАЛИТИ» Екатерина Варнава об участниках и кухне проекта
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«Они не куклы, а взрослые, творческие люди»: ведущая «ПЕСНИ. РЕАЛИТИ» Екатерина Варнава об участниках и кухне проекта 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Настроиться на нужный лад перед выступлением ребятам помогает Екатерина Варнава, для которой проект стал первым опытом работы в качестве телеведущей. А так и не скажешь. Справляется эта красотка на все сто! WMJ.ru пообщался с Катей и узнал, как она ощущает себя в этой роли, есть ли у нее фавориты на проекте, как обстоят дела в личной жизни и не только. Подробнее читай в нашем материале.
WMJ.ru: Катя, ты впервые участвуешь в таком масштабном проекте. Скажи, каково быть в роли ведущей?
Екатерина Варнава:Для меня это очень необычная и безумно интересная история, именно поэтому я на нее и согласилась. Хотя, признаюсь, мне было слегка некомфортно. Этот проект заставил меня усомниться в себе, даже несмотря на то, что для меня испытывать подобное чувство достаточно странно…
WMJ.ru: Что повлияло на окончательное принятие решения?
Е. В. :Решающую роль сыграл интерес. В шоу ты можешь многому научиться, многое для себя открыть и понять, сможешь ли вообще существовать в данной истории или нет.
WMJ.ru: Комфортно себя ощущаешь под постоянным пристальным вниманием камер?
Е. В. :Безумно. Здесь работает огромное количество грамотных, умных, профессиональных людей. Глупо упускать шанс побыть в их компании.
WMJ.ru: В чем отличие шоу «ПЕСНИ» от других похожих проектов?
Е. В. :Во-первых, здесь собрались люди, которые действительно создают свой музыкальный материал. Они очень странные, творческие, неординарные и непредсказуемые. Одно дело спеть под музыку, совсем другое — сочинить эту самую музыку, написать стихи и вообще создать что-то с нуля. Это люди думающие, они не будут плясать под чью-то дудку. Им нельзя дать задание и сказать: «Ты сделаешь вот так». У них на все есть свое четко сформулированное мнение. В этом фишка проекта, и в этом основная сложность работы с ребятами, потому что они не куклы, а взрослые, творческие люди.
WMJ.ru: Признайся, кто твой фаворит?
Е. В. :Не могу сказать, за кого из ребят болею больше всего. И это я сейчас не пытаюсь уйти от ответа, хотя могла бы (смеется). В той или иной степени, каждый из них является моим фаворитом, потому что они делают то, чего не умею я. Люди, которые могут в той или иной сфере обойти меня, так сказать, имеют надо мной преимущество, всегда вызывали какой-то дикий восторг и уважение. Я же не пишу музыку, стихи, не пою красивым голосом…
WMJ.ru: Зато танцуешь лучше!
Е. В. :Поверьте, ребята хороши даже в этом плане.
WMJ.ru: Значит, никого из них выделить не можешь?
Е. В. :Нет. Но мне, например, приятно наблюдать за DanyMuse. Ему 17 лет, он очень внимательно слушает и немного говорит. Зато когда он начинает что-то рассказывать, смотреть за ним одно удовольствие. Он так необычно выражает свои мысли! И вообще DanyMuse очень интересен в своей музыке и даже в симпатии к Кристине (Кристина Кошелева — одна из участниц проекта, — прим. WMJ.ru)…
WMJ.ru: Кстати, а к тебе кто-нибудь из участников проявлял интерес?
Е. В. :Ко мне? Да я для них взрослая, несвободная тетка (смеется). Нет, конечно. Мальчики здесь все очень галантные. Например, Джей Мар, несмотря на свои косички и неформальный стиль, ведет себя как настоящий джентльмен. Максим Свобода тоже очень раскрепощенный парень, пишущий необычную музыку, но при этом, когда ты начинаешь с ним разговаривать, понимаешь, насколько он умен и продвинут. То, что ему интересно, автоматически становится интересным и тебе. Мне вообще очень нравится, как участники доносят свои мысли.
WMJ.ru: Были ли уже случаи, когда ты категорически была не согласна с решением зрителей?
Е. В. :Со мнением зрителей быть несогласной в нашей стране очень чревато, тем более при наличии соцсетей (смеется). Мне очень жаль, что ушел Леша Банкес. Ему действительно было чуть сложнее, чем другим ребятам, но к концу недели он буквально перевоплотился из абсолютно закрытого человека в человека, который стал получать удовольствие от общения с ребятами, от занятий музыкой. У него с DanyMuse был один из лучших номеров концерта. Они оба очень круто исполнили песню, поэтому уйти после такого выступления было досадно. Честно, я бы очень хотела, чтобы он вернулся. Да и все ребята, которые на сегодняшний день покинули проект, вызывают у меня только положительные эмоции, но Леша Банкес особенно.
WMJ.ru: Повлияло ли как-то участие в шоу на твою личную жизнь?
Е. В. :С молодым человеком у нас все хорошо (улыбается). Просто мы и так нечасто бываем вместе, а сейчас видимся настолько редко, что это уже даже неприлично. Того свободного времени, которое у меня было до реалити, сейчас нет. Совмещать два проекта — и «ПЕСНИ», и Comedy Woman — очень непросто. И, конечно же, мне не хватает моего мужчины, а меня не хватает ему. Но при этом он все понимает, принимает и рад тому, что у меня есть возможность попробовать свои силы в роли ведущей.
WMJ.ru: Значит, по-настоящему любит!
Е. В. :Если он меня по-настоящему не любит, получит за это (смеется)!
WMJ.ru: Как относишься к сравнению с другими телеведущими?
Е. В. :Положительно. Более того, могу сказать спасибо за то, что меня тоже причисляют к их числу, ведь я не ведущая (улыбается).
WMJ.ru: Зная кухню реалити изнутри, посоветовала бы другим ребятам приходить на подобные проекты?
Е. В. :Я только и делаю, что каждый день прихожу сюда и советую всем тем, кто смотрит шоу на своих голубых экранах, приходить. Приходить, радоваться, разочаровываться, пробовать снова, двигаться дальше, искать другой путь, потому что все познается в таких стрессовых ситуациях.
WMJ.ru: Разочаровываться здесь, пожалуй, ключевая фраза, потому что выбиться из общей массы удается единицам.
Е. В. :Представляете, как этим самым единицам непросто выделиться из общей массы. А уж сколько я в жизни разочаровывалась…
WMJ.ru: Какой совет тогда можешь дать тем, кого неудача постигла уже не в первый раз?
Е. В. :Самое главное, не сидеть на одном месте и не говорить: «Меня не взяли, как это досадно». Я, конечно, тоже могла иногда погрустить, но я очень быстро переключаюсь на другое событие, которое моментально возникает в моей жизни. Либо потому что я так придумала, либо потому что мысли материализуются, и я хочу, чтобы так происходило. И так происходит.
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Фото:пресс-служба, instagram, starface
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