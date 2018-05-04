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Братья Емельяненко могут помириться в Екатеринбурге
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Братья Емельяненко могут помириться в Екатеринбурге 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подтвердил присутствие своего брата на предстоящем турнире RCC 2, который пройдет в Екатеринбурге 5 мая. Об этом сообщает Sport24.
"Да, Федор будет здесь", — заявил спортсмен.
Встреча станет выдающимся событием в мире российских единоборств, поскольку в 2017 году накалившийся конфликт братьев стал достоянием СМИ.
Братья обменялись взаимными претензиями. Александр назвал окружение брата «подхалимами» и «людьми, боящимися потерять выгодные связи». Федор в своем интервью назвал брата «Иудой» и попросил не обижать близких ему людей.
В 2018 году Александр публично поздравил Федора с победой над Фрэнком Миром, и отношения братьев стали нормализоваться.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко намерен досрочно победить бразильца Гонзагу на предстоящем турнире.
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